AMFO 2024 - 52. ročník festivalu amatérskej fotografickej tvorby

Martin 11.októbra (OTS) - Je pripravené množstvo výstav, workshopov, prednášok, súťaží a slávnostné vyhodnotenie najlepších diel 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO od autorov a autoriek z celého Slovenska. Uvidíte množstvo aktuálnych tém spracovaných vo forme analógovej či digitálnej fotografie, ale nájdete tu aj eko-fototechniky, tmavú komoru, rôzne fotoobjekty, inštalácie a autorské fotoknihy.AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Uskutočňuje sa od roku 1952 (v rokoch 1973 – 2005 pod názvom AMFO a DIAFOTO). Súťaž je určená pre všetky vekové skupiny: I. skupina – do 15 rokov, II. skupina – od 15 do 25 rokov, III. skupina – nad 25 rokov. Autori a autorky súťažia v kategóriách: samostatná fotografia, diptych, cykly a seriály, experiment. Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností, vizuálnej gramotnosti, umelecký a odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie fotografickej tvorby. Základnými hodnotami AMFO sú ľudskosť, rôznorodosť, autentickosť a nadšenie pre fotografiu.Najdôležitejšia časť AMFO je rozborový seminár, na ktorom sa ešte pred zverejnením výsledkov stretne odborná porota v zložení Lenka Lindák Lukačovičová, Jana Ilková, Jana Šturdíková, Peter Puklus a Soňa Maletz s účastníkmi a účastníčkami súťaže, aby otvorili diskusiu o prihlásených fotografiách a vzájomne sa obohatili o nové pohľady, inšpirácie a motivácie k ďalšej tvorbe.AMFO nie je len súťaž, ale jednou z priorít je podpora fotografickej komunity. AMFO ako festival sa otvára širšej verejnosti a ponúka sprievodný program, ktorý sa snaží vzdelávať a vytvárať priestor na diskusie a výmenu skúseností.Návštevníci a návštevníčky festivalu sa môžu zapojiť do tvorivých dielní zameraných na alternatívne fototechniky, akými sú kyanotypia, lumen print či novovzniknutá tmavá komora, z ktorých si odnesú vlastné originálne fotografické dielo. Na fotokvíze si môžu otestovať pozornosť, vedomosti a získať vecné ceny aj množstvo nových poznatkov. Pre prihlásených fotografov sme pripravili workshopy street fotografie, výroby fotografických zinov, workshop práce s materiálom – fotografiou – objektom a tiež možnosť zachytiť dianie festivalu na analógové fotoaparáty.Témou tohto ročníka bolo TELO, z ktorého plynule prechádzame na odporúčané témy nasledujúceho ročníka: DOM a DOMOV. Pre inšpiráciu tieto témy reflektujeme aj sprievodným programom vo výstavách, workshopoch a v prednáškach.Okrem celoštátnej výstavy ocenených fotografií AMFO 2024 vám predstavíme aj tohtoročnú porotu a lektorov, medzinárodnú výstavu o skúsenosti s migráciou, českú výstavu Národní soutěže fotografie, Humans of [fjúžn], viaceré fotokluby a individuálnych autorov v rôznych lokalitách Martina.Každoročne vydávaný dvojkatalóg k podujatiu obsahuje ocenené diela aj výber k odporúčanej téme, jeho kurátorkou je v tomto roku fotografka a pedagogička Jana Hojstričová. Vybrané fotografie sa objavia aj v netypickej plagátovo-pexesovej podobe.Všetky podujatia AMFO 2024 sú bezplatné a vhodné pre všetky generácie fotonadšencov a nadšenkýň.Hlavným organizátorom podujatia je Turčianske kultúrne stredisko v Martine, hlavným partnerom a odborným garantom je Národné osvetové centrum. Dramaturgiu festivalu tvorili a pripravovali Lenka Adamčáková, Jakub Jančo (NOC) a Jarmila Kollárová (TKS).Ďalšie informácie o AMFO nájdete na webovej stránke www.tks.sk www.nocka.sk , FB skupine AMFO a IG tksturiec a amfo_nocka.