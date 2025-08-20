Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Anabela je sčítaná

Na Slovensku stretneme len málo dievčat a žien s týmto menom.

Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Ženské meno Anabela vzniklo spojením mien Anna a Bella, alebo spojením Anna a Sibyla, alebo z latinského mena Amabel, čo v preklade znamená "hodná lásky", "milá", "ľúbezná". Na Slovensku stretneme len málo dievčat a žien s týmto menom. Meniny majú 20. augusta a oslovujeme ich napríklad Bela, Belka.

Anabely sú sčítané, pohotové a samostatné. Priatelia sa len s kým chcú a vo vzťahoch majú stanovené jasné pravidlá. Sú aj "nákazlivo" veselé a rady ovládajú iných.

Štúdium Anabely je mierne chaotické. Dobre sa však môžu uplatniť v oblasti vedy alebo napríklad vo verejnej správe, pretože si vedia poradiť za každých okolností.

Ich zdravie je naoko pevné, môžu mať citlivý žalúdok. Anabely ovplyvňujú planéty Mars a Pluto.

Ich šťastné farby sú tmavomodrá a červená. Ochranné rastliny puškvorec, bazalka, ochranné kamene rubín, diamant a achát.
