Štvrtok 30. apríl 2026Meniny má Anastázia
Anastázia je dynamická

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Sú životaschopné, mali by dbať na dostatočný spánok a jesť veľa hrozna.

Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Meno Anastázia má grécky pôvod a jeho význam je "vzkriesená". Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena, ktoré oslavujú meniny 30.apríla, oslovujeme aj Anka, Nasťa, Stázka.

Anastázie sú dievčatká a dámy, ktoré nikde nenachádzajú pokoj. Prechádzajú zo vzrušenia do teatrálnych depresií. Často menia svoje koníčky a pri práci sú niekedy nesústredené. Disponujú vysokou inteligenciou a sú mimoriadne dynamické.

Sú životaschopné, mali by dbať na dostatočný spánok a jesť veľa hrozna.

Obľúbené farby Anastázie sú zelená a biela, ochranné rastliny myší chvost, fialka a mäta, ochranné kamene achát, zafír a koral.
.

