< sekcia Magazín
Anastázia je dynamická
Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Meno Anastázia má grécky pôvod a jeho význam je "vzkriesená". Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena, ktoré oslavujú meniny 30.apríla, oslovujeme aj Anka, Nasťa, Stázka.
Anastázie sú dievčatká a dámy, ktoré nikde nenachádzajú pokoj. Prechádzajú zo vzrušenia do teatrálnych depresií. Často menia svoje koníčky a pri práci sú niekedy nesústredené. Disponujú vysokou inteligenciou a sú mimoriadne dynamické.
Sú životaschopné, mali by dbať na dostatočný spánok a jesť veľa hrozna.
Obľúbené farby Anastázie sú zelená a biela, ochranné rastliny myší chvost, fialka a mäta, ochranné kamene achát, zafír a koral.
