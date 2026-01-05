< sekcia Magazín
Andrea má nečakané reakcie
Andrey, ktoré oslavujú meniny 5. januára, sú činorodé, nedôverčivé, šibalské a často ironické. Mávajú nečakané reakcie.
Autor TASR
Bratislava 4. januára (TASR) - Ženské meno Andrea má grécky pôvod a v preklade znamená "mužná, silná, odvážna". Nositeľky tohto na slovenskom území bežne zaužívaného mena oslovujeme Ajka, Andy, Andrejka.
Obdivuhodná pamäť im už v mladosti umožní presvedčiť sa, že im stačí preletieť text učiva, čo počuli pred pár dňami v škole, a už ho ovládajú. Dobre sa cítia v povolaniach, kde musia byť stále v strehu. Využijú hoci aj lesť, aby im neunikol úspech.
Andrejky chcú, aby ich niekto ľúbil také, aké sú. Keďže sa samé dosť dobre nepoznajú, často bývajú zmätené a sklamané. Andrey sú aj strhujúce a pomerne zložité.
Ich totemové zviera je líška. Ženy s týmto menom sú veľmi citlivé, podobné svojmu totemovému kvetu - hyacintu. Keď sú šťastné, zdravie im dobre slúži, keď sa utápajú v zachmúrenosti, všetko je inak. Mali by sa vyhýbať chladu a prievanu.
Obľúbená farba týchto žien je červená a biela, ochranným kameňom je achát.
