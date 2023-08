Andrej Šeban, Peter Lipa a Nina Kohout otvoria jazzovú jeseň

Bratislava 10. augusta (TASR) - Krásne prostredie záhrady pri Rusoveckom parku a tri vystúpenia slovenských interpretov – legendárneho Petra Lipu, geniálneho hudobníka Andreja Šebana a mladej talentovanej speváčky Niny Kohout otvoria 10. septembra v Sankt Vitus Kaffee v Rusovciach tohtoročnú koncertnú jazzovú jeseň. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.



Jazzový večer v Rusovciach otvorí Nina Kohout, mladá speváčka a skladateľka, ktorej meno v ostatnom čase stále viac rezonuje. Vo svojej hudbe spája tajomné odtiene slovenského folklóru, vážnu hudbu a sviežosť inovatívneho trip-hopu. Absolvovala štúdium na prestížnej hudobnej škole The BRIT School, na ktorej pôsobili aj Adele či Amy Winehouse. V roku 2020 získala titul Objav roka na slovenských Radio Head Awards. Jej tvorba boduje aj v zahraničí – zaujala v britskom rádiu, americké rádio KEXP označilo jej skladbu Moonlight za Song Of The Day.



Andrej Šeban sa na openair jazzových dňoch predstaví s vlastným recitálom. Na hudobnej scéne pôsobí od konca 70. rokov ako rešpektovaný koncertný a štúdiový hudobník. Založil a pôsobil vo viacerých úspešných hudobných projektoch, ako Burčiak, Banket Richarda Mullera, Combo Petra Lipu, progresívna kapela Free Faces, spolupracoval s umelcami, ako Pavol Hammel, Dežo Ursiny, Peter Lipa, Marika Gombitová alebo Robo Grigorov. Doteraz vydal 13 sólových albumov a aktuálne pripravuje vydanie novej nahrávky - Slovenský sen, ktorá bude voľným pokračovaním albumu Rock and Roll z Rači.



Peter Lipa, otec slovenského jazzu a Bratislavských jazzových dní, jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej hudobnej scény, tento rok oslávil 80 rokov. Jeho tohtoročné koncerty majú špeciálnu atmosféru a bude tomu tak aj na otváracom koncerte bratislavských jazzových dní, kde uvedie aj skladby z nového albumu Nola.



Koncertný večer 10. septembra je otváracím koncertom Bratislavských jazzových dní Slovenská sporiteľňa 2023. Hlavný festivalový program bude od 20. do 22. októbra, ako headlineri vystúpia The Comet Is Coming, Kamaal Williams, Kokoroko.











Nina Kohout - Moonlight (video):