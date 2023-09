Aneta Langerová a Korben Dallas vydávajú LP Nekonečne

Bratislava 15. septembra (TASR) - Aneta Langerová a skupina Korben Dallas vydávajú vinylovú LP Nekonečne, zároveň pripravujú spoločné jesenné československé turné. TASR o tom informoval manažér skupiny Matúš Németh.



Sedem rokov potom, ako Aneta Langerová a Korben Dallas nahrali prvý spoločný singel, vydávajú LP so všetkými ôsmimi pesničkami, ktoré spolu v priebehu rokov vytvorili. Sú nimi Neustoupím, Rozhodnutia, Čekám, Hlína, Sen, Konečně, Chladná a Smej sa.



"Chalanov vždy rada vidím. Je to pre mňa záruka hudobného dobrodružstva. Keď som pred rokmi počula prvé tóny Sna, začala som snívať o tom, že spolu vytvoríme viac než len jednu pieseň, čo sa splnilo. Korbeni napísali skladby, v ktorých sa vždy trafili do mojej životnej situácie, do myšlienok, ktoré mi akurát behali hlavou, majú výnimočnú schopnosť telepatie. Som rada, že sme sa stretli nielen v štúdiu, ale že nás konečne čakajú i spoločné koncerty," hovorí speváčka.



"Naša kapela a Aneta, to sú dva odlišné svety. Sú to však svety, ktoré sa záhadným spôsobom dopĺňajú, navzájom sa navštevujú a vždy odchádzajú z týchto stretnutí obohatené. Ale najmä vždy sa im podarí vytvoriť spolu niečo, čo má svoju jasnú tvár, odlišnú od ich samostatnej tvorby," vraví frontman Korben Dallas Juraj Benetin.



Pesničku Sen, ktorou sa celá spolupráca odštartovala, mal na starosti Petr Ostrouchov, orchestrálny základ nahral v Bratislave Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, kapelové party a spev sa dokončovali v štúdiu Sono, o zvuk sa staral Milan Cimfe.



Langerová a Korben Dallas vycestujú s albumom aj na česko - slovenské turné, ktoré bude mať šesť zastávok. Sú nimi Praha (6. 11.), Brno (7. 11.), Ostrava (8. 11.), Košice (12. 11.), Žilina (13. 11.) a Bratislava (14. 11.).