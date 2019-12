Aneta Langerová a Korben Dallas vyrazia na československé turné

Bratislava 17. decembra (TASR) - Aneta Langerová sa so slovenskou kapelou Korben Dallas stretla prvýkrát v roku 2015, keď natočili symfonickú skladbu Sen. Po štyroch rokoch opäť spoja sily, tentoraz pri väčšom projekte. Pripravujú vydanie viacerých spoločných piesní a na jar vyrazia na československé turné.



Prvým bude spoločný koncert 24. marca v Olomouci, ďalšími mestami budú Ostrava (25. marca), Brno (26. marca), Pardubice (27. marca) a Praha (28. marca). Slovenskú časť začnú 3. apríla v Trenčíne, ďalšími zastávkami budú 4. apríla Banská Bystrica, deň na to Košice, 7. apríla Žilina a 8. apríla Bratislava. TASR o tom informoval PR manažér kapely Matúš Németh.



„S Anetou sme hovorili o bližšej spolupráci, odkedy sme spolu nahrali Sen a vystúpili na festivale Pohoda. Krstila nám v Prahe dva posledné albumy, viackrát sme mali možnosť zahrať si našu doteraz jedinú spoločnú pesničku, ale nikdy nebol správny čas na nič viac. Teraz prišiel,” vraví spevák Korben Dallas Juraj Benetin.



„Keď ma pred niekoľkými rokmi po prvý raz oslovili chalani z Korben Dallas, nepoznala som ich tvorbu,” hovorí Langerová. „Ponúkli mi jednu skladbu, z ktorej som bola nadšená. V ich spoločnosti sa odvtedy cítim veľmi dobre a teším sa na ďalšie spoločné chvíle.”



Koncertný program na turné bude zložený z troch častí, okrem spoločného materiálu zahrajú Korben Dallas aj Langerová so svojou skupinou vlastné skladby. Ako hosť sa na koncertoch predstaví aj speváčka a violončelistka Dorota Barová, ktorá hrala s viacerými členmi Korben Dallas v projekte Tugriki a pôsobí tiež v sprievodnej kapele Langerovej.



Aneta Langerová je osobitá česká speváčka a hudobníčka. Po víťazstve v súťaži Česko hledá SuperStar sa stala jednou z najpopulárnejších českých speváčok. Byť interpretkou jej však nestačilo. V snahe o rýdzu autenticitu sa vydala na cestu k písaniu vlastných piesní. V roku 2014 vydala svoj zatiaľ posledný album Na radosti, ktorý sa stretol s veľkým úspechom u fanúšikov aj kritikov. Zo štyroch nominácií Akadémie populárnej hudby - Ceny Anděl 2014 premenila všetky na sošky.



Kapela Korben Dallas sa za niekoľko rokov vypracovala z undergroundovej scény na jednu z najžiadanejších slovenských klubových a festivalových kapiel. Prelomový album Karnevalová vrana (2013) jej priniesol tri ceny Radio_Head Awards, vrátane ceny pre najlepší singel (Otec) a ceny pre najlepšiu koncertnú kapelu. Okrem Anety Langerovej spolupracoval Korben Dallas tiež s Janou Kirschner, Davidom Kollerom či kapelou Zrní.