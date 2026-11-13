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Aneta Langerová odohrá na Slovensku tri koncerty
Pod názvom Zázračná písně krajina 20 LET Symfonická vydala v roku 2024 kompiláciu.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Po dlhšej prestávke prichádza na Slovensko speváčka a skladateľka Aneta Langerová, aby predstavila fanúšikom projekt Zázračná písně krajina. Pod názvom Zázračná písně krajina 20 LET Symfonická vydala v roku 2024 kompiláciu.
Celý rok potom oslavovala dvadsaťročie na scéne s kapelou a sláčikovým triom na koncertnom turné Zázračná písně krajina, ktoré zavŕšila piatimi októbrovými symfonickými koncertmi s Janáčkovou filharmóniou Ostrava. Záznam jedného z koncertov Zázračná písně krajina 20 LET Symfonická vyšiel v decembri 2024 digitálne aj na trojvinyle.
„Keď sme premýšľali, ako nazvať tento projekt, to dvadsaťročie, mojím cieľom bolo nazvať toto obdobie tak, aby som vzdala hold hudbe samotnej a piesňam, ktoré príjemne povzbudzujú celý môj život a sú to moji dobrí kamaráti. Takže je to taká pochvala tej hudby a je to taký moment, keď je pre mňa dôležité povedať, že ďakujem za to, že môžem takto fungovať a žiť v muzike, pretože myslím si, že je to veľmi krásny odbor. Dodnes som o tom presvedčená a budem veľmi rada, keď v tom budem môcť pokračovať,” povedala úspešná speváčka pre TASR.
„Som rada za každého z vás, kto so mnou zdieľa púť Zázračnou písně krajinou, kde môže byť každý sám sebou. Hudba je univerzálnym emotívnym jazykom, ktorý nás všetkých spája, aj keď sa navzájom nepoznáme,“ dodala speváčka.
Aneta sa slovenským priaznivcom predstaví na troch koncertoch - 14. novembra v Bratislave (DK Zrkadlový háj), 29. novembra v Banskej Bystrici (Robotnícky dom) a 30. novembra v Dolnom Kubíne (Mestské kultúrne stredisko).
Celý rok potom oslavovala dvadsaťročie na scéne s kapelou a sláčikovým triom na koncertnom turné Zázračná písně krajina, ktoré zavŕšila piatimi októbrovými symfonickými koncertmi s Janáčkovou filharmóniou Ostrava. Záznam jedného z koncertov Zázračná písně krajina 20 LET Symfonická vyšiel v decembri 2024 digitálne aj na trojvinyle.
„Keď sme premýšľali, ako nazvať tento projekt, to dvadsaťročie, mojím cieľom bolo nazvať toto obdobie tak, aby som vzdala hold hudbe samotnej a piesňam, ktoré príjemne povzbudzujú celý môj život a sú to moji dobrí kamaráti. Takže je to taká pochvala tej hudby a je to taký moment, keď je pre mňa dôležité povedať, že ďakujem za to, že môžem takto fungovať a žiť v muzike, pretože myslím si, že je to veľmi krásny odbor. Dodnes som o tom presvedčená a budem veľmi rada, keď v tom budem môcť pokračovať,” povedala úspešná speváčka pre TASR.
„Som rada za každého z vás, kto so mnou zdieľa púť Zázračnou písně krajinou, kde môže byť každý sám sebou. Hudba je univerzálnym emotívnym jazykom, ktorý nás všetkých spája, aj keď sa navzájom nepoznáme,“ dodala speváčka.
Aneta sa slovenským priaznivcom predstaví na troch koncertoch - 14. novembra v Bratislave (DK Zrkadlový háj), 29. novembra v Banskej Bystrici (Robotnícky dom) a 30. novembra v Dolnom Kubíne (Mestské kultúrne stredisko).