Anežka je zábavná

.
Anežky by nemali reagovať podráždene, podliehať tvrdohlavosti a podceňovať vyvážené zloženie jedál.

Autor TASR
Bratislava 1. marca (TASR) - Ženské meno Anežka má grécky pôvod a znamená "čistá, nevinná". Meniny oslavujú 2. marca a nositeľky tohto mena na Slovensku stretávame ojedinele.

Anežky majú v sebe čosi, čo musia svetu povedať. Dá sa to vysvetliť tým, že majú zvierací totem poštového holuba. Anežky sú dievčatká a dámy, ktoré nikde nenachádzajú pokoj.

V spoločnosti sú zábavné, nikto sa v ich prítomnosti nenudí. Ak sa im vyučovanie či profesia zapáči, výsledok je výborný. V opačnom prípade sú schopné danými úlohami sa takmer nezaoberať. Sú aj dômyselné a dokážu sa dobre prispôsobiť. Život majú trocha rozháraný a ich rodinné vzťahy sú neraz komplikované.

Ich šťastné farby sú biela a bledomodrá. Ochranné rastliny kostihoj a modrý hyacint, ochranné kamene zafír a korál.

.

