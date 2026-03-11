Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Meniny má Angela , Angelika
Angela a Angelika sú romantické

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Nositeľky mien Angela a Angelika sa rady dávajú unášať romantickými predstavami.

Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Ženské mená Angela, Angelika majú latinský pôvod a ich význam je "anjelská". S uvedenými menami sa na Slovensku stretávame len výnimočne. Meniny oslavujú 11. marca.

Ich zvieracím totemom je jašterica. Angely a Angeliky rýchlo a nečakane reagujú podobne ako jašterica, keď na ňu padne pohybujúci sa tieň.

Nositeľky mien Angela a Angelika sa rady dávajú unášať romantickými predstavami. Zaujímajú ich najmä dejiny, exaktné vedy nie. Niekedy sa správajú ľahostajne. Potrebujú najmä veľa spánku a dostatok pohybu.

Ovplyvnené sú planétou Mars. Obľúbená farba týchto žien je fialová, ochranné rastliny majú konvalinku a puškvorec, ochranný kameň rubín.
