Anglický muzikant Eric Clapton oslavuje 80 rokov

Eric Clapton Foto: TASR/AP

Londýn 29. marca (TASR) - Anglický rockový a bluesový gitarista, spevák a skladateľ Eric Clapton je všeobecne považovaný za vplyvného gitaristu prelomu 60. a 70. rokov. Neskôr sa stal významným spevákom a skladateľom. Medzi jeho najznámejšie autorské skladby patria "Layla" a "Tears in Heaven". V nedeľu 30. marca bude mať 80 rokov.Eric Patrick Clapton sa narodil 30. marca 1945 v anglickom meste Ripley v grófstve Surrey dospievajúcej matke a kanadskému vojakovi, ktorý bol počas druhej svetovej vojny nasadený v Anglicku a vrátil sa k svojej manželke ešte pred synovým narodením. Claptona z veľkej časti vychovávali jeho starí rodičia.Na gitaru začal hrať v tínedžerskom veku a krátko študoval na Kingston College of Art. Po hraní na sólovú gitaru v dvoch menších kapelách sa v roku 1963 pridal k rhythm-and-bluesovej skupine The Yardbirds, v ktorej jeho bluesom ovplyvnená hra a suverénna technika začali pútať pozornosť širšieho kultúrneho publika.Clapton opustil skupinu v roku 1965, keď sa snažila dosiahnuť komerčný úspech štýlom orientovaným na pop. V tom istom roku sa stal členom formácie John Mayall & the Bluesbreakers a jeho hra na gitaru sa čoskoro stala hlavnou devízou skupiny. Tá si na londýnskej klubovej scéne získala oddaných priaznivcov.V roku 1966 Clapton opustil Bluesbreakers a založil novú skupinu s ďalšími dvoma virtuóznymi rockovými hudobníkmi, basgitaristom Jackom Bruceom a bubeníkom Gingerom Bakerom. Skupina Cream dosiahla medzinárodnú popularitu so svojou sofistikovanou fúziou rocku a bluesu, "okorenenou" improvizovanými sólami.Autorsky dominovali jeho spoluhráči, ale Claptonovo majstrovstvo v bluesovej forme a frázovaní, jeho rýchla hra a jednoduché vibráto boli masívne napodobňované mnohými ďalšími rockovými gitaristami. Vysoká energia a emocionálna intenzita jeho hry v skladbách ako "Crossroads" a "White Room" stanovili štandard pre rockové gitarové sóla.Skupina Cream sa rozpadla koncom roka 1968 - po tom, ako vydala albumy Fresh Cream (1985), Disraeli Gears (1967), Wheels of Fire (1968) a Goodbye (1969). Clapton a Baker v roku 1969 založili novú skupinu Blind Faith s klávesistom a spevákom Steveom Winwoodom a basgitaristom Rickom Grechom, ale formácia sa rozpadla po nahratí jediného albumu.Clapton sa prejavil ako schopný spevák na svojom prvom sólovom albume, ktorý vyšiel v roku 1970. Čoskoro dal dohromady trojicu hudobníkov (basgitaristu Carla Radleho, bubeníka Jima Gordona a klávesistu Bobbyho Whitlocka) a založil novú skupinu Derek and the Dominos, v ktorej bol hlavným gitaristom, spevákom a autorom piesní.Počas nahrávania dvojalbumu Layla and Other Assorted Love Songs (1970), ktorý je považovaný za Claptonov majstrovský počin a míľnik medzi rockovými nahrávkami, sa k tímu pridal americký gitarista Duane Allman. Clapton sklamaný z nevýrazného predaja albumu a tiež závislý od heroínu sa na dva roky stiahol do ústrania. Po prekonaní závislosti sa úspešne vrátil. S albumom 461 Ocean Boulevard (1974), na ktorom sa nachádza hitová prerábka piesne od Boba Marleyho "I Shot the Sheriff". Zaujal uvoľnenejší prístup, ktorý zdôrazňoval skôr jeho skladateľské a spevácke schopnosti než hru na gitare.Počas nasledujúcich 20 rokov vydal Clapton celý rad albumov vrátane Slowhand (1977), Backless (1978), Money and Cigarettes (1983), August (1986), Unplugged (1992), ktorý obsahuje hit "Tears in Heaven", napísaný po smrti jeho malého syna, a From the Cradle (1994). Na slávnostnom udeľovaní Grammy v roku 1993 získala skladba "Tears in Heaven" cenu za pieseň aj nahrávku roka, a album "Unplugged" bol vyhlásený za album roka.Clapton tiež preskúmal svoje hudobné vplyvy v dvojici spoluprác ocenených cenou Grammy - na albumoch Riding with the King (2000) s B. B. Kingom a The Road to Escondido (2006) s J.J. Caleom.Kritický a komerčný úspech týchto albumov upevnil jeho postavenie jedného z najlepších rockových hudobníkov na svete, pričom nasledujúce albumy, ako napríklad Clapton (2010), Old Sock (2013) a I Still Do (2016) zachytávajú pretrvávajúce kvality jeho umeleckých schopností. V roku 2018 vydal Clapton svoj prvý sviatočný album Happy Xmas.V roku 2016 vyšla jeho autobiografická kniha Clapton, o rok neskôr prišiel do kín film Clapton: Life in 12 Bars. Do Rokenrolovej siene slávy ho uviedli ako člena skupiny The Yardbirds v roku 1992, ako člena skupiny Cream v roku 1993 a ako sólového umelca v roku 2000.