Anglický spevák a skladateľ Phil Collins oslávi 70. narodeniny

Na archívnej snímke členovia britskej rockovej skupiny Genesis, zľava basista Mike Rutherford, klávesák Tony Banks a bubeník a spevák Phil Collins pózujú počas rozhovoru pre AP v Londýne 4. marca 2020. Foto: TASR/AP

Bratislava 30. januára (TASR) – Spevák, skladateľ, hráč na bicích aj klávesových nástrojoch a gitare Phil Collins oslávi v sobotu 30. januára svoje 70. narodeniny. Na svetovej hudobnej scéne získal úspech so skupinou Genesis aj ako sólový interpret.Philip David Charles Collins sa narodil 30. januára 1951 v londýnskej štvrti Chiswick. K hudbe a divadlu inklinoval už od detstva, ako chlapec hral detskú úlohu v muzikáli Oliver. Neskôr hral v skupine Flaming Youth Band a jazzrockovej formácii Brand X.Od augusta 1970 sa stal súčasťou skupiny Genesis. Spoluhráči si ho vybrali spomedzi 15-tich bubeníkov, ktorí sa prihlásili na inzerát v týždenníku Melody Maker.V roku 1975 odišiel zo skupiny spevák a líder Peter Gabriel, desiatka nových adeptov neuspela – a na prekvapenie všetkých sa sólovým spevákom stal práve Collins. Málokto veril, že nahradí Gabriela, opak sa stal pravdou. Albumy Duke (1980), Abacab (1981), Genesis (1983), Invisible Touch (1986) a We Can't Dance (1991) mali veľký úspech, dostali sa na prvé miesto rebríčkov a priniesli skupine vždy zlatú platňu.V januári 1981 podpísal Collins sólovú zmluvu s firmou Virgin a mesiac nato vydal prvý sólový album s názvom Face Value. Ten sa v rebríčku Albionu udržal 274 týždňov, teda viac ako päť rokov. V novembri 1982 pridal druhý Hello, I Must Be Going.V apríli 1984 prispel titulnou skladbou Against All Odds do rovnomenného amerického filmu režiséra Taylora Hackforda, v októbri 1984 si zahral malú úlohu šoumena v americkom televíznom seriáli Miami Vice. Režisér Paul Glaser v ňom použil aj Collinsov prvý sólový hit In The Air Tonight. Už mesiac nato sa posadil za bicie nástroje v hviezdnej formácii Band Aid, ktorá nahrala hit Do They Know It's Christmas na pomoc hladujúcim v Etiópii.V novembri 1988 mal premiéru film Buster režiséra Davida Greena – príbeh o predavačovi kvetov a aktérovi veľkej vlakovej lúpeže Busterovi Edwardsovi. Hlavnú úlohu hral Phil Collins, ktorý vybral do filmu aj piesne zo 60. rokov. Soundtrackom roka sa stala LP Buster a skladba Two Hearts dostala cenu Grammy ako najlepšia filmová pieseň.V decembri 1989 vychádza album ...But Seriously, za pieseň Another Day In Paradise dostal Collins opäť cenu Grammy. V rámci svetového turné hral 15. júla 1990 aj pri povestnom Berlínskom múre. V máji 1991 dostal čestný doktorát hudby v Berklee College Of Music.Deviata dekáda mu priniesla ďalšie úspechy a niekoľko čestných doktorátov univerzít. V novembri 1993 vydal v poradí piaty - a znovu úspešný - album Both Sides. Platinové platne za miliónový predaj mu vyniesli aj šiesty album Dance into the Light z októbra 1996 a siedmy Testify z novembra 2002.Pre animovaný film Tarzan, ktorý mal premiéru v júni 1999, zložil pieseň You'll Be In My Heart. V septembri 2010 vydal ôsmy a veľmi úspešný album Going Back, opäť na prvom mieste rebríčka.V roku 2000 utrpel náhlu stratu sluchu v ľavom uchu, čiastočné vyliečenie trvalo viac ako dva roky. V apríli 2009 podstúpil operáciu vykĺbených krčných stavcov, po operácii stratil cit v prstoch a prestal bubnovať. V roku 2011 ohlásil odchod do dôchodku, v roku 2015 absolvoval operáciu chrbtice. Ak sa v roku 2016 objavil na pódiu, tak účinkoval iba po sediačky.Úspešná dráha speváka, skladateľa, hudobníka, producenta aj herca Phila Collinsa trvá už 50 rokov. Z troch manželstiev má päť detí – dve dcéry a troch synov. Je držiteľom siedmich cien Grammy, v júni 1999 dostal hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy, v marci 2010 ho uviedli so skupinou Genesis do Rock and rollovej siene slávy. V roku 2012 ho zapísali do siene slávy mesačníka Modern Drummer a rok nato do siene slávy magazínu Classic Drummer.V októbri 2016 vydal Phil Collins autobiografiu Not Dead a ohlásil koncertné turné Not Dead Yet Tour, ktoré s prestávkami trvalo do októbra 2019. Na skoro stovke koncertov Phil iba spieval, na bicích hral jeho syn Nicholas. V druhej časti turné si Phil zahral iba na cajón. Predaj albumov s kapelou Genesis aj na sólovej dráhe presiahol 200 miliónov kópií. Týmto sa Phil Collins radí k najúspešnejším interpretom svetovej hudobnej scény.