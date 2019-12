Unikátna šou Angry Birds on Ice je ideálnym darčekom pre deti aj dospelých Foto: Angry Birds

Bratislava 19. decembra (OTS) - Presne takým bude ľadová revue Angry Birds on Ice! „Šou, akú ste ešte nevideli“ v sebe spája krasokorčuľovanie, akrobaciu, parkour a ďalšie disciplíny, ktoré uvedú vás aj vaše deti do úžasu. Nenechajte si ujsť jedinečné predstavenia 25. januára 2020 v Steel Aréne v Košiciach a 1. februára 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Veselý operenec Chuck už v novom videu pátra po hlavnom meste a hľadá zimný štadión. Chuck sa spolu s kamarátom Hatchlingom prídu 20. a 21. decembra ukázať do obchodného centra Eurovea. Deti sa s nimi môžu pofotiť a zasúťažiť si o vstupenky na ľadovú šou!Ak si chcete oddýchnuť od starostí a vytrhnúť sa z bežného života, príďte si pozrieť šou Angry Birds on Ice. Na chvíľu sa spolu s našimi hrdinami ocitnete na vtáčej hore, kde sa práve v túto noc majú vyliahnuť malé vtáčatká. Spoznáte večne nahnevaného Reda, rýchleho Chucka a hladného kráľa prasiat Leonarda, ktorý si chce spraviť z vtáčích vajec praženicu. A to všetko naživo!,“ vysvetľuje jedinečnosť šou režisérTýmto spôsobom ešte nikto neinscenoval ľadovú šou, je to úplne jedinečná a atypická technika. 14 obrovských figúrok sa na ľade hýbu, reagujú, rozprávajú a vyzerajú ako živé bytosti. Deti aj dospelí tak budú mať túžbu vidieť predstavenie nielen raz, ale niekoľkokrát.pozýva na predstavenieriaditeľ spoločnosti Comunique.Veselý operenec Chuck v novom videu objavuje dominanty hlavného mesta a snaží sa dostať sa na Zimný štadión Ondreja Nepelu. Práve na tomto štadióne sa totiž 1. februára uskutoční veľkolepá ľadová revue Angry Birds on Ice. Ešte predtým sa prídu Chuck spolu s kamarátom Hatchlingom 20. a 21. decembra ukázať do obchodného centra Eurovea v Bratislave. Deti sa s nimi môžu pofotiť a zasúťažiť si o vstupenky na ľadovú šou.Darujte svojim deťom jedinečný zážitok, na ktorý určite nezabudnú. Fantastickú ľadovú šou Angry Birds on Ice zastrešuje spoločnosť Comunique, ktorá od roku 2014 úspešne reprezentuje Slovensko v zahraničí. Na konte má aj megaúspešnú šou Máša a medveď na ľade. Teraz prináša veľkolepý zážitok v podobe ľadovej šou Angry Birds on Ice. Vstupenky na predstavenia 25. januára 2020 v Steel Aréne v Košiciach a 1. februára 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave si môžete kúpiť v sieti Predpredaj.sk na https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/angry-birds-ice-2020/ Ďalšie informácie nájdete na www.angrybirdsonice.com