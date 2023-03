Anita Soul prichádza s novinkou Summerjam

Bratislava 22. marca (TASR) – Speváčka Anita Soul predstavila novú skladbu s názvom Summerjam. Autormi hudby k novinke sú bratia Dávid a Áron Hodekovci, o produkciu sa postaral hudobník, skladateľ a producent Dávid Hodek. Summerjam je v poradí tretím singlom k albumu, ktorý speváčka aktuálne finalizuje. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



"Premýšľali sme, o čom urobíme text a jednoznačne sme sa zhodli, že už potrebujeme slnko, teplo, hudbu a emócie. Pieseň sme nazvali Summerjam a aj keď to na prvé počutie znie, že je to nejaká letná párty a jamovačka, v skutočnosti sme tak nazvali emóciu, ktorá sa vynára ako spomienka na letný večer. A to s človekom, s ktorým sa 'ona' cíti v úplne inej dimenzii," uviedla Anita Soul.



Klip k novinke Summerjam má na konte Dsfx team, kameru a réžiu mal na starosti Peso1m. Speváčka sa v ňom ocitne v rôznych 'summerjam' svetoch. Na klipe sa podieľala aj samotná speváčka, ktorá mala od začiatku jasnú víziu, ako má vyzerať výsledný vizuál.



"Nakrúcali sme v ateliéri, kde sme nasimulovali tri rôzne priestory. Chcela som to mať presne v takomto 'moode', kde mi vlastne na mieru vytvorili virtuálne vesmírne svety. Ako vždy som sa podieľala na všetkom vrátane námetu či návrhov farieb," dodala speváčka.



Anita Soul sa pohybuje v žánroch džez, soul a predovšetkým R&B, na konte má dva albumy aj viacero singlov. Spolupracovala s nositeľom Grammy Robertom Glasperom, s Rytmusom, Oskarom Rózsom, Martinom Valihorom, Majkom Spiritom, Monikou Bagárovou, Chrisom Daveom či Poogie Bellom. Minulý rok vydala dva single v štýle R'n'B, skladby Lepšie mi je a Už si môj, ktoré sú predzvesťou jej pripravovaného sólového albumu na jar tohto roka.











Videoklip Summerjam: