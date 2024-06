Anton je činorodý

Bratislava 13. júna (TASR) - Mužské meno Anton má latinský pôvod a jeho význam je "popredný", "vynikajúci". Nositeľov tohto menej zaužívaného mena oslovujeme Tónko, Tóno, Tondo.



Antonovia, ktorí majú meniny 13. júna, sú nabití emotívnosťou, činorodosťou, ale reagujú pomalšie. Nevrhajú sa hneď do dobrodružstiev, všetko si najskôr dôkladne uvážia. Týchto mužov vábi štúdium filozofie, psychológie a medicíny. Uživia sa aj ako športovci, vedia vytvoriť znamenitý kontakt s obecenstvom. Majú radi hlbokomyseľné rozhovory v úzkom kruhu. Charakterizuje ich aj pevná vôľa a mravný charakter.



Sú veľmi odolní voči únave a obdarení obdivuhodnou vitálnosťou, no potrebujú spánok a pobyt na čerstvom vzduchu. Ich slabou stránkou je zrak. Prospeje im, ak budú piť veľa tekutín a do jedálneho lístka zaradia karfiol, zelenú fazuľku a uhorky.



Obľúbené farby Antonov sú hnedá, čierna a tmavomodrá. Ochranné rastliny kostihoj, kokorník, ochranné kamene granát a achát.