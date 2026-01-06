< sekcia Magazín
Antónia je neustále v pohybe
Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Ženské meno Antónia má latinský pôvod a v preklade znamená "vynikajúca". S nositeľkami tohto mena sa stretávame na Slovensku ojedinele a oslovujeme ich Tonka, Tonina, Tonička. Svoje meniny oslavujú 6. januára.
Antónie sú plné dôvtipu a neustále v pohybe. Zbožňujú slnko a túžia spoznávať exotické krajiny a nových ľudí. Tieto ženy nežijú v ústraní, svoj život potrebujú naplno prežívať. Môžeme u nich spozorovať, že sú schopné dokonale predstierať emócie, dokonca tak, že presvedčia i samy seba pomocou dojemných dôverností, ktoré sú však viac-menej vymyslené. Neznesú, aby sa veci udiali bez nich. Často sa obklopujú partiou skvelých priateľov. Nemožno povedať, že štúdium Antónie nadchýna. Keď dospejú, vyberú si napríklad miesto spravodajkyne, sú vždy pripravené zbaliť kufre a odísť tam, kde sa niečo deje.
Antónie nemajú veľmi pevné zdravie. Ich obľúbená farba je červená, ochranná rastlina rumanček a ochranný kameň rubín.
