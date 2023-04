Aprílové filmové novinky, na ktoré sa môžete tešiť

Bratislava 3. apríla (OTS) - Potešia sa nielen nadšenci hororov, na ktorých čaká Pápežov exorcista či Evil Dead: Vzostup zla, ale aj mladší filmoví nadšenci, ktorí sa môžu tešiť na Super Mario ale aj Mia a ja.Veľkolepá filmová adaptácia slávneho románu Alexandra Dumasa sa dočkala novšieho filmového spracovania. V kráľovstve, ktoré je rozdelené náboženstvom a vojnami, hŕstka mužov a žien skríži meče a prepletie svoju budúcnosť s osudom Francúzska. Hviezdne obsadenie filmu Traja mušketieri obsadil Vincent Cassel a Eva Green. Film je jedným z najdrahších francúzskych filmov všetkých čias. Svetovú klasiku o priateľstve, odhodlaní a obetavosti si budete môcť vychutnať v kinách Cinema City už od 6. apríla.Film inšpirovaný skutočným príbehom otca Gabriela Amortha, ktorého hrá Oscarový herec Russell Crowe, hlavného exorcistu Vatikánu. Dej filmu Pápežov exorcista sa bude točiť okolo reálnej postavy otca Amortha, talianskeho kňaza a exorcistu, ktorý stojí pri vyšetrovaní desivého posadnutia malého chlapca. Končí sa odhalením dávneho sprisahania, ktoré sa Vatikán snaží zúfalo držať v tajnosti. Americký nadprirodzený horor v réžii Juliusa Averyho si budete môcť pozrieť od 6. apríla vo všetkých kinách Cinema City.Komediálna dráma Air: Zrodenie legendy v hlavnej úlohe s Mattom Damonom v réžii Bena Afflecka, odhaľuje podnikového manažéra spoločnosti Nike a jeho neuveriteľné spojenie medzi vtedajším nováčikom Michaelom Jordanom a začínajúcou basketbalovou devíziou tenisiek Nike, ktoré zmení budúcnosť jednej značky a prinieslo revolúciu vo svete športu a súčasnej kultúry. Film o stávke na jednu kartu, ktorá môže všetko zničiť alebo úplne zmeniť športové dejiny, o nekompromisnej vízii matky a budúcnosti jej syna a o najväčšom basketbalovom fenoméne všetkých čias. Dojímavú drámu si budete môcť vychutnať vo všetkých kinách Cinema City od 6. apríla.Arkádová videohra od spoločnosti Nintendo prichádza s dobrodružným animovaným filmom Super Mario Bros vo filme . Súrodenci Mario a Luigi snívajú o tom, že sa im podarí viesť najlepšiu inštalatérsku firmu v New Yorku. Zatiaľ sa im to nedarí ale možno práve preto sú ochotní vrhnúť sa do úloh, ktoré sú aj nad ich sily a splniť si svoj sen. Ich odhodlanie sa im nevyplatí v momente, keď vlezú do obrovskej, podozrivo vyzerajúcej rúry a o pár sekúnd sa rútia nevedno kam. Na druhom konci ich čaká fantastický svet, v ktorom musia vyriešiť množstvo problémov, ktoré ich čakajú.. Stretávajú sa s kráľom, odporným jašterom Bowser, ktorý chce násilím ovládnuť všetky ďalšie kráľovstvá. Konkrétne si vyhliadol Hubové kráľovstvo, ktorého vládkyňou je princezná Peach. Luigi sa ocitne po bláznivej jazde v Bowsovej spálenej krajine, naopak Mario mal väčšie šťastie a skončil v kráľovstve princenźnej Peach. Keď sa Mario dozvie, aké nebezpečenstvo hrozí princeznej a jeho bratovi, okamžite sa rozhodne im pomôcť. Zabúda však, že nie je žiadny hrdina, ale keď ste Super Mario, nebojíte sa žiadnych prekážok. Príbeh o dobrodružstve a odvahe Super Maria si budete môcť pozrieť od 6. apríla aj v kinosále 4DX v Cinema City Aupark.Knižný bestseller sa konečne dočkal aj filmového spracovania. V romantickej dráme sa v hlavnej úlohe predstaví Dylan Sprouse ako Travis, potetovaný zápasník, ktorý si privyrába na nelegálnych zápasoch a Virginia Gardner ako Abby, ktorá prichádza na vysokú školu a snaží sa zabudnúť na rodinné problémy. Travis vtrhne do Abbynho života nečakane a on je to posledné, čo potrebuje. Aj keď dlho odolávala jeho šarmu, prehrá s Travisom stávku a musí s ním bývať na izbe jeden celý mesiac. Ani jeden z nich netuší, že možno práve stretli toho pravého. Romantickú drámu Krásna katastrofa si môžete užiť aj so skvelým sprievodným programom na Ladies Movie Night už 11.4. v Cinema City Aupark. Vo všetkých kinách Cinema City sa bude premietať film od 13.4.Moderný monštruózny príbeh o Reinfieldovi (Nicholas Hoult), Draculovom vernom a večne ponížovanom služobníkovi, ktorý je nútený pre svojho šéfa (držiteľ Oscara Nicolas Cage) zaobstarať korisť a splniť každý jeho príkaz bez ohľadu na to, ako veľmi sa cíti byť ponižovaný. Po stáročiach otroctva Reinfield zisťuje, že existuje život aj mimo tieňa Kniežaťa temnôt a snaží sa zistiť ako sa oslobodiť a ukončiť svoju spoluzávislosť. Komediálny horor Renfield si budete môcť pozrieť od 13.4. v kinosálach Cinema City.Celosvetová posluchová párty v kinách, ktorú zabezpečí skupina Metallica. Buďte prví, ktorí si vypočujú ich nový album 72 Seasons na veľkom plátne deň pred jeho vydaním. Ide o dlho očakávaný dvanásty štúdiový album, ktorému predchádzala prvá skladba Lux Æterna, ktorá bola označená za “strhujúcu a hrmotnú” “údernú” a “žhavú”. Metallica: 72 Seasons bude taktiež obsahovať aj exkluzívne rozhovory, v ktorých kapela priblíži vznik a príbeh, ktorý stojí za vznikom albumu. Výsledkom je jedinečná príležitosť pre fanúšikov vychutnať si album ako prví s ohromujúcim priestorovým zvukom. Počas večera dôjde aj na niekoľko prekvapení, ktoré si nebudete chcieť nechať ujsť. To všetko sa odohrá len jednu noc a to 13.4. v kinách Cinema City.Ikonická hororová séria prichádza s novým desivým dielom, v ktorom skupina mladých ľudí odhaľuje Necronomicon a neúmyselne uvoľnia matku všetkého zla. Evil Dead: Vzostup zla prenesie dej z lesa do mesta a rozpráva príbeh dvoch odcudzených sestier, ktorých opätovné stretnutie je prerušené vzostupom démona. Ten ovládne telo jednej zo sestier a vrhne ich do primárneho boja o prežitie, kde musia chrániť nielen seba ale aj rodinu. Dokonalý horor s množstvom zvratov a udalostí, ktoré vás nenechajú len tak pokojne sedieť si budeťe môcť vychutnať od 20.4. vo všetkých kinách Cinema City.Veselé komédia o piatich mníškach, ktoré majú pred sebou jediný cieľ: vyhrať cyklistické preteky a získať finančnú výhru, ktorú by použili na rekonštrukciu schátraného hospicu. Jediným háčikom je však fakt, že ani jedna z nich nevie jazdiť na bicykli. A ešte horšie je, že nie sú jediné, ktoré sa postavia na štartovaciu čiaru a tak musia súperiť aj s ostatnými. To im však nijako nebráni v ich snahe dosiahnuť svoj cieľ. Príďte si vychutnať francúzsku komédiu Sestry v sedle v kinosálach Cinema City už od 20.4.Do kín prichádza animovaný film Mia a ja vo filme kde musí hlavná hrdinka čeliť odvážnej misii, ktorá ju čaká. Mia odchádza na leto za svojim starým otcom do jeho prázdninového domu pri mori a snaží sa vyrovnať so stratou rodičov. Svoju zázračnú knihu si samozrejme vzala so sebou. Jej čarovný náramok, ktorý slúži aj ako portál na vstup do knihy sa jej jedného dňa rozsvieti a povolá ju do magického sveta fantázie, elfov a jednorožcov. Čaká na ňu dobrodružstvo, aké nikdy predtým nezažila. Na jednom vzdialenom ostrove sa objavil hrozivý Toxor, zloduch v podobe ropuchy, ktorý chce ovládnuť celú Centopiu. Mia tak musí nájsť tri čarovné kamene a jedinečného búrkového jednorožca, ktoré jej pomôžu poraziť Toxora. Odvážnu misiu, ktorá odhalí legendu o dávnom hrdinovu Centopie si budú môcť pozrieť nielen tí najmenší v kinách Cinema City už 23.4.Francúzska romantická dráma Čo by bolo, keby... je láskyplným vyznaním života a lásky. Píše sa rok 2052 a Júlia oslavuje 80. narodeniny. Je spokojná a šťastná, aký krásny život zatiaľ prežila. Prepadne je však myšlienka, čo by sa stalo, ak by sa v danom okamihu rozhodla inak, aký život by teraz žila. Od svojich sedemnástich narodením robí dôležité ale aj menej zásadné životné rozhodnutia. Čo by bolo, keby si zabudla pas, postavila sa v kníhkupectve do inej rady? Akým životom by žila, ak by sa v tej chvíli rozhodla inak? Celý film je doplnený hudbou, ktorá je zásadnou a neoddeliteľnoou súčasťou filmu. Čo by bolo, keby ste si prišli užiť dokonalú drámu už od 27.4. vo všetkých kinách Cinema City?