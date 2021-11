Archivár: Diváci prijali televízne vysielanie s veľkým očakávaním

Na archívnej snímke z 3. júna 1967 vedúcu trojicu pretekárov natáča kameraman československej televízie počas 21. ročníka cestného behu Devín - Bratislava v Devíne. S č. 16 Anton Javorka zo Spartaku Piešťany, ktorý skončil na 2. mieste, s č.7 Adam Koštial z Lokomotívy Topoľčany obsadil 3. miesto a za nimi víťaz pretekov Walter Dietiker z ATV Bazilej. Foto: TASR - Alojz Prakeš

Na archívnej snímke z 25. októbra 1970 v Bratislave prvé pracoviská v novej budove televízneho strediska. V pondelok 26. októbra odovzdajú do prevádzky prvú stavbu televízneho strediska v Mlynskej doline v Bratislave. V priestoroch, ktoré vybudovali nákladom 135 miliónov korún, sú tri štúdiá na ploche 900 metrov štvorcových vrátane technického vybavenia a dve samostatné vysielacie pracoviská pre umelecký štáb. Okrem toho sú tu aj moderné zariadenia na vysielanie farebného obrazu. Na snímke moderne vybavené vysielacie pracovisko. Foto: TASR - Štefan Petráš

Bratislava 3. novembra (TASR) - História televízneho vysielania na Slovensku je úzko spätá s Československou televíziou (ČST), ktorej prvé vysielanie z pražskej Meštianskej besedy sa objavilo na obrazovkách 1. mája 1953. Ďalšie štúdio začalo vysielať 31. decembra 1955 z Ostravy a po ňom prišla na rad Bratislava. V stredu 3. novembra uplynie od začatia vysielania bratislavského Televízneho štúdia 65 rokov.povedal pre TASR emeritný archivár STV - RTVS Milan Antonič.Dátum prvého vysielania bol pôvodne určený na výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie (VOSR) – na 7. novembra 1956 a vysielať sa malo zo Slovenského národného divadla (SND). Avšak aj z obáv vtedajších komunistických funkcionárov sa termín posunul o niekoľko dní skôr na 3. novembra, pretože keby sa z technických príčin prvé skúšobné vysielanie nepodarilo, mohlo by sa to vnímať ako sabotáž. Podmienkou vtedajšieho živého televízneho prenosu bol totiž priamy výhľad prenosového zariadenia na televíznu vežu na Kamzíku, čo sa v prípade prenosu zo SND nedalo zabezpečiť, ale bolo to možné z Parku kultúry a oddychu (PKO) s využitím strechy neďaleko sa nachádzajúceho internátu Lanfranconi.uviedol archivár Milan Antonič s tým, že priamy prenos z bratislavského PKO sa začal o 19.00 h. a trval približne dve a pol hodiny. Prvé vysielanie sa ale skončilo približne o 22-ej hodine, pretože po skončení priameho prenosu sa odvysielali ešte filmovou technológiou pozdravy zo spriatelených socialistických krajín.V novembri 1956, teda v začiatkoch televízneho vysielania, bolo na Slovensku zaregistrovaných 500 koncesionárov.spresnil Milan Antonič.Spočiatku televízia vysielala len dvakrát týždenne - v stredu a v sobotu. Od novembra 1957 vysielala každý deň okrem pondelka. Každodenné pravidelné vysielanie sa spustilo od januára 1959, kedy zároveň začala vznikať aj tradícia legendárnych bratislavských pondelkov. V roku 1962 vzniklo Televízne štúdio ČST Košice a v roku 1966 aj Televízne štúdio v Banskej Bystrici.povedal pre TASR televízny archivár Milan Antonič.Prvý farebný prenos sa uskutočnil v Československu vo februári 1970, kedy ČST vysielala priamy prenos z majstrovstiev sveta v lyžovaní vo Vysokých Tatrách. Pravidelné farebné vysielanie sa spustilo v máji 1973.Od 1. januára 1993, po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, začala Slovenská televízia (STV) pravidelne vysielať na dvoch celoštátnych vysielacích okruhoch a od augusta 2008 do júna 2011 vysielal aj tretí kanál so športovým zameraním. Tretí televízny okruh je v programovej skladbe opäť od 22. decembra 2019, pričom tentoraz je zameraný najmä na archívny obsah.Od 1. januára 2011 začala svoju činnosť nová verejnoprávna inštitúcia - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), ktorá vznikla spojením Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (STV).