Arnold je sebaistý
Mužské meno Arnold má nemecký pôvod a vo voľnom preklade znamená "orlí vládca, silný ako orol".
Bratislava 1. októbra (TASR) - Mužské meno Arnold má nemecký pôvod a vo voľnom preklade znamená "orlí vládca, silný ako orol". Na Slovensku sa s nositeľmi tohto mena stretneme málokedy. Oslovujeme ich Arno, Arko, Arnoldko, Arnie.
Arnoldovia, ktorí majú meniny 1. októbra, sú drsní, sebaistí a aktívni muži. Obľubujú dobré jedlo, príjemnú spoločnosť a túžia po plnohodnotnom živote s krásnou ženou po boku. Uprednostňujú povolania, kde sú rýchlo viditeľné výsledky ich úsilia. Stávajú sa z nich preto prevažne lekári alebo obchodníci. Pre Arnoldov má rodina veľký význam, sú silno pripútaní k domovu.
Ich zdravie je zvyčajne znamenité. Do jedálneho lístka by si mali zaradiť najmä karfiol, špargľu, kaleráb a uhorky.
Ovplyvňuje ich planéta Saturn. Ich šťastné farby sú hnedá, čierna a zelená. Ochranné rastliny kostihoj a štiav, ochranné kamene zafír a opál.
