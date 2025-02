Arpád je presný a vitálny

Bratislava 12. februára (TASR) - Arpád je meno maďarského kráľovského rodu a v preklade znamená "jačmeň". Nositeľov tohto na Slovensku miestami zaužívaného mužského krstného mena oslovujeme Arpi, Arpino.



Arpádovia, ktorí majú meniny 13. februára, sú presní a neoblomní ľudia s výraznou inteligenciou. Takmer nikdy nepokazia to, do čoho sa pustili. Ako chlapci sú dobrými študentmi. Obľubujú klasické štúdium, je im blízka aj matematika a cudzie jazyky. Sú z nich šikovní referenti, či právnici, ktorí sa vedia vo vhodnej chvíli prejaviť. Sú oddaní ľuďom, ktorí sú im blízki. V láske veľmi trpia, ak sú zradení.



Aj keď sú Arpádovia vitálni, zvláštnu pozornosť by mali venovať pravidelnej a racionálnej strave. Ich citlivé miesta sú koordinácia pohybov a sluch.



Obľúbené farby týchto mužov sú čierna, zelená a modrá. Ochranné rastliny medovka, zvonček a modrý hyacint, ochranné kamene ametyst, zirkón a sokolie oko.