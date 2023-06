Art Film Fest Hercovu misiu udelili Studenkovej a in memoriam Lasicovi

Košice 16. júna (TASR) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest (AFF) začal v piatok v Košiciach svoj 29. ročník. Na otváracom ceremoniáli odovzdali dve festivalové ocenenia Hercova misia udeľované za mimoriadny prínos hereckému umeniu. Jedno udelili in memoriam zosnulému hercovi a bývalému prezidentovi AFF Milanovi Lasicovi, druhé si prevzala herečka Zdena Studenková.



Za Lasicu, ktorý zomrel v júli 2021, prevzala cenu jeho manželka Magda Vášáryová. V príhovore si zaspomínala, že na festival a do Košíc sa vždy tešil a rád pozeral filmy. "On nerád filmoval, nerád čakal pri tom filme, ale keď sa mohol pozrieť na niekoho iného, kto urobil dobrý film, vedel to fantasticky oceniť," povedala. Cenu jej odovzdal režisér Juraj Nvota.



Ocenenou osobnosťou je aj Zdena Studenková známa z mnohých televíznych filmov, inscenácií a seriálov. Cenu jej odovzdal jej herecký kolega z českej komédie storočia S tebou mě baví svět Pavel Nový. "Myslím, že táto malá krajina ničím až tak nemôže ohúriť ako svojim umením, a ak som teda súčasťou toho, tak som veľmi vďačná, vážim si to a som šťastná, ďakujem," uviedla. Festivalovú cenu si tradične prevezme aj za účasti verejnosti, a to v sobotu (17. 6.) o 16.00 h na košickej Hlavnej ulici.



Art Film Fest na záver odovzdá aj ďalšie ocenenie Hercova misia. Druhou laureátkou sa stane česká herečka Eva Holubová. Ocenené herečky uvedú na AFF aj svoje filmy. Studenková si vybrala snímku Anděl s ďáblem v těle z roku 1983 a Holubová kultový film Pelíšky (1999). Festivalové ocenenie Zlatá kamera si ďalej prevezme významný maďarský filmár Béla Tarr.



Otvárací ceremoniál sa konal v košickej Kunsthalle, festival potrvá do 23. júna. Celkovo počas ôsmich dní uvedú na siedmich rôznych premietacích miestach viac ako 140 projekcií a zhruba 120 filmov. "V hlavnej medzinárodnej súťaži hraných filmov o cenu Modrý anjel máme deväť filmov zo štyroch rôznych kontinentov, pričom nie je bez zaujímavosti, že prevahu majú ženy režisérky," uviedol pred festivalom jeho umelecký riaditeľ Martin Palúch.