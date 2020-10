Artemidina zmluva o princípoch dobývania Mesiaca má osem signatárov

Washington 14. októbra (TASR) – Signatármi Artemidinej dohody, ktorá okrem iného stanovuje princípy budúceho dobývania Mesiaca, sa stalo osem krajín. Podľa agentúry AFP to v utorok oznámil americký Národný úrad pre letectvo a vesmír.



Zmluva pripravuje podmienky pre to, aby sa jej zakladajúci členovia – Austrália, Kanada, Taliansko, Japonsko, Luxembursko, Spojené arabské emiráty, Británia a USA – mohli zapojiť do programu NASA – Artemis – , ktorého cieľom je návrat ľudí k najbližšiemu susedovi Zeme – na Mesiac – do roku 2024.



Zatiaľ čo NASA pripravuje Artemidin program, zdôrazňuje aj potrebu medzinárodných partnerstiev pri budovaní udržateľnej prítomnosti na Mesiaci, čo považuje za kľúčové pred prípadným vyslaním ľudskej misie na Mars.



NASA napríklad dúfa v úspech projektu ťažby ľadu z južného pólu Mesiaca na zásobovanie pitnou vodou a projektu na výrobu raketového paliva.



Plánuje sa tiež zriadenie orbitálnej vesmírnej stanice s názvom Gateway. V tomto pláne zohrávajú čoraz väčšiu úlohu aj súkromné vesmírne spoločnosti, akou je napríklad SpaceX vedená Elonom Muskom.



USA a iné krajiny, ktoré majú svoje vlastné vesmírne programy, vnímajú Mesiac ako strategicky dôležitý objekt vo vonkajšom vesmíre. Svoj prínos má nie len pre rôzne vedecké objavy, ale ľudstvu by mohol pomôcť aj pri ceste na Mars.



Aktivity na Mesiaci sa riadia medzinárodným vesmírnym právom, ktoré je mnohými kritikmi vnímané ako zastarané.



Artemidina dohoda navrhuje vytvorenie bezpečných zón okolo budúcich mesačných základní, aby sa zabránilo zásahom iných krajín alebo spoločností, ktoré sa nachádzajú v ich blízkosti. Dohodou sa majú položiť aj základy, ktoré by upravili medzinárodný zákon a dovolili spoločnostiam vlastniť zdroje vyťažené z mesačného povrchu.



Novou dohodou sa posilňuje a implementuje zmluva o vesmíre z roku 1967, ktorá stanovuje, že nebeské telesá a Mesiac nepodliehajú národnému priznaniu zvrchovanosti prostredníctvom využitia, okupácie alebo inak.



Dohoda obsahuje desať princípov. Jej signatári sa napríklad zaväzujú, že budú transparentným spôsobom vykonávať mierový prieskum, vytvoria hardvérové systémy, ktoré budú funkčné pre každý členský štát, a zaregistrujú svoje vesmírne objekty.



Medzi ďalšie zásady patrí potvrdenie, že si navzájom poskytnú pomoc v prípade núdze, zverejnia svoje vedecké údaje, zachovajú dedičstvo kozmického priestoru, ako aj plán bezpečnej likvidácie vesmírneho odpadu.



Toto oznámenie prišlo deň po tom, čo šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin vyhlásil, že je nepravdepodobné, že by sa Moskva zúčastnila na budovaní vesmírnej stanice Gateway.



Podľa agentúry AFP toto Rogozinovo konštatovanie predstavuje pravdepodobne koniec toho typu úzkej spolupráce, aká už dve desaťročia funguje na Medzinárodnej vesmírnej stanici.



Artemidine dohody vylučujú aj Čínu, rastúceho vesmírneho rivala USA, upozornila agentúra AFP. Čína má aktívny lunárny program, v ktorom spolupracujú s vlastnými zahraničnými partnermi.