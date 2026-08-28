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Augustín je empatický
Na Slovensku sa stretávame s nositeľmi tohto mena výnimočne a oslovujeme ich August, Gusto.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Mužské meno Augustín má latinský pôvod a v preklade znamená "majestátny". Na Slovensku sa stretávame s nositeľmi tohto mena výnimočne a oslovujeme ich August, Gusto.
Augustínovia, ktorí oslavujú meniny 28. augusta, sú odvážni, rozhodní, empatickí a oddaní. Cítia sa šťastní, ak sú milovaní a pochopení.
Väčšina z nich študuje a vzdeláva sa po celý život. Majú rozsiahlu pamäť a túžba po nových poznatkoch ich predurčuje, aby z nich boli úspešní lekári, ale aj kriminalisti.
Nositelia mena Augustín sú priateľskí, vždy si stoja za svojím slovom a neúspech ich nezlomí. Dokážu vytvoriť prostredie, v ktorom sa ľudia v ich blízkosti cítia pohodovo a uvoľnene. Duševná rovnováha sa odráža aj v ich telesnom živote, väčšinou sú to zdraví vitálni muži.
Ovplyvňuje ich planéta Mars. Šťastné farby Augustínov sú červená a fialová. Ochranné rastliny púpava, chmeľ a horčica, ochranné kamene diamant a ametyst.
Augustínovia, ktorí oslavujú meniny 28. augusta, sú odvážni, rozhodní, empatickí a oddaní. Cítia sa šťastní, ak sú milovaní a pochopení.
Väčšina z nich študuje a vzdeláva sa po celý život. Majú rozsiahlu pamäť a túžba po nových poznatkoch ich predurčuje, aby z nich boli úspešní lekári, ale aj kriminalisti.
Nositelia mena Augustín sú priateľskí, vždy si stoja za svojím slovom a neúspech ich nezlomí. Dokážu vytvoriť prostredie, v ktorom sa ľudia v ich blízkosti cítia pohodovo a uvoľnene. Duševná rovnováha sa odráža aj v ich telesnom živote, väčšinou sú to zdraví vitálni muži.
Ovplyvňuje ich planéta Mars. Šťastné farby Augustínov sú červená a fialová. Ochranné rastliny púpava, chmeľ a horčica, ochranné kamene diamant a ametyst.