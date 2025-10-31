< sekcia Magazín
Aurélia je neskrotná
Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Ženské meno Aurélia má latinský pôvod a v preklade znamená "zlatá". S nositeľkami tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame skôr výnimočne a oslovujeme ich Aura, Aurinka, Aurelka.
Aurélie, ktoré oslavujú meniny 31. októbra, sú pôvabné a plné životnej energie. Ich charakteristickou vlastnosťou je neskrotnosť. Rady sa predvádzajú pred akýmkoľvek publikom. Majú svojský pohľad na veci. Sú flexibilné a rozhodne im nechýba sebavedomie. Zvolia si väčšinou dráhu herečky alebo moderátorky. Často vyhľadávajú partiu priateľov.
Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Ich šťastné farby sú čierna a modrá. Ochranné rastliny medovka, baza, ochranné kamene ametyst a achát.