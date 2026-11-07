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Austrálska operná diva Joan Sutherlandová sa narodila pred 100 rokmi
Joan Sutherlandová sa narodila 7. novembra 1926 v Sydney rodičom škótskeho pôvodu.
Autor TASR
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Sydney/Bratislava 7. novembra (TASR) - Počas štyroch desaťročí intenzívnej umeleckej kariéry si vyslúžila celosvetové uznanie za celý rad popredných úloh. Joan Sutherlandová ako prvá Austrálčanka dostala cenu Grammy. Bola považovaná za najvýznamnejšiu koloratúrnu sopranistku 20. storočia.
V sobotu 7. novembra uplynie storočnica od narodenia opernej speváčky, prezývanej Úžasná.
Joan Sutherlandová sa narodila 7. novembra 1926 v Sydney rodičom škótskeho pôvodu. Navštevovala súkromnú anglikánsku dievčenskú školu na sydneyskom predmestí Waverley. Ako dcéra nadanej speváčky študovala hru na klavír a spev u svojej matky až do roku 1946, kedy vyhrala spevácku súťaž a štúdiu spevu sa začala venovať inštitucionálne.
Profesionálny spevácky debut absolvovala v úlohe Dido v koncertnom predvedení diela Henryho Purcella Dido a Aeneas v Sydney v roku 1947. Prvé operné vystúpenie prišlo v roku 1951 v titulnej úlohe v opere Judith od Eugena Goossensa.
Vďaka finančným prémiám z viacerých speváckych súťaží sa mohla presťahovať do Londýna a začať študovať na konzervatóriu Royal College of Music. V roku 1952 ju prijali do súboru Kráľovskej opery v Covent Garden, kde sa po prvýkrát predstavila v úlohe Prvej dámy v opere Wolfganga Amadea Mozarta Čarovná flauta.
Jej klavírny sprievodca a hlasový pedagóg Richard Bonynge, ktorý s ňou spolupracoval v Sydney, bol presvedčený, že jej budúcnosť leží v repertoári okázalých koloratúrnych árií, hoci v Covent Garden ju pripravovali na úlohu dramatickej wagnerovskej sopranistky.
V roku 1954 sa vydala za Bonyngeho a s jeho podporou začala rozvíjať svoj vyšší hlasový rozsah. Kráľovská opera pre ňu v roku 1959 obnovila inscenáciu opery Gaetana Donizettiho Lucia z Lammermooru a v roku 1961 debutovala v tej istej úlohe v newyorskej Metropolitnej opere. Výkon v tejto náročnej titulnej úlohe priniesol Sutherlandovej medzinárodné uznanie.
Neskôr spievala v Benátkach, Viedni, Dallase, Paríži, Barcelone, Janove, Miláne, San Franciscu, Chicagu a v Sydney. Medzi jej najväčšie úspechy patrili úloha Normy v rovnomennej opere Vincenza Belliniho, Kleopatry v opere Giulio Cesare in Egitto Georga Friedricha Händela a tri sopránové úlohy v opere Jacquesa Offenbacha Hoffmannove príbehy. Mala tiež pôsobivú koncertnú kariéru a možno ju počuť na mnohých vysoko cenených nahrávkach. S vystupovaním skončila v roku 1990, následne viedla pokojný život vo švajčiarskej obci Les Avants.
Sutherlandová bola držiteľkou mnohých ocenení vrátane Radu Britského impéria (1961), Radu Za zásluhy (1991) a Ceny Kennedyho centra (2004). V roku 1960 nahrala album The Art of the Prima Donna, pričom túto nahrávku o dva roky neskôr ocenili cenou Grammy za najlepší klasický sólový vokálny album.
V roku 2002 sa zúčastnila na slávnostnej večeri v Londýne, kde si prevzala zlatú medailu Kráľovskej filharmonickej spoločnosti (RPS). Denníku The Guardian vtedy poskytla rozhovor, v ktorom vyjadrila poľutovanie nad slabou technikou u mladých operných spevákov a nad nedostatkom kvalitných učiteľov.
Jej oficiálny knižný životopis s názvom Joan Sutherland: The Authorised Biography vyšiel v roku 1994. Autorkou knihy je Norma Majorová, manželka vtedajšieho britského premiéra Johna Majora. Umelkyňa v roku 1997 vydala aj autobiografiu A Prima Donna's Progress, publikácia si však z hľadiska literárnej kvality vyslúžila skôr zmiešané ohlasy.
Svetoznáma operná speváčka mala skúsenosti aj s televíziou a filmom. V roku 1972 účinkovala v šesťdielnom televíznom seriáli pre deti Who's Afraid of Opera, v ktorom predviedla výber zo šiestich rôznych opier. Neskôr stvárnila jednu z hlavných úloh v austrálskej komédii Dad and Dave: On Our Selection z roku 1995, kde sa objavila po boku hviezd ako Geoffrey Rush a Leo McKern.
Joan Sutherlandová zomrela 10. októbra 2010 vo veku 83 rokov v Les Avants, kde je aj pochovaná. Zanechala po sebe manžela, syna, nevestu a dve vnúčatá. Dňa 9. novembra 2010 sa v Sydney Opera House konala štátna spomienková slávnosť. S prejavom vystúpila okrem iných aj vtedajšia austrálska premiérka Julia Gillardová. Ďalšie spomienkové podujatia sa neskôr konali v Londýne a New Yorku.
V sobotu 7. novembra uplynie storočnica od narodenia opernej speváčky, prezývanej Úžasná.
Joan Sutherlandová sa narodila 7. novembra 1926 v Sydney rodičom škótskeho pôvodu. Navštevovala súkromnú anglikánsku dievčenskú školu na sydneyskom predmestí Waverley. Ako dcéra nadanej speváčky študovala hru na klavír a spev u svojej matky až do roku 1946, kedy vyhrala spevácku súťaž a štúdiu spevu sa začala venovať inštitucionálne.
Profesionálny spevácky debut absolvovala v úlohe Dido v koncertnom predvedení diela Henryho Purcella Dido a Aeneas v Sydney v roku 1947. Prvé operné vystúpenie prišlo v roku 1951 v titulnej úlohe v opere Judith od Eugena Goossensa.
Vďaka finančným prémiám z viacerých speváckych súťaží sa mohla presťahovať do Londýna a začať študovať na konzervatóriu Royal College of Music. V roku 1952 ju prijali do súboru Kráľovskej opery v Covent Garden, kde sa po prvýkrát predstavila v úlohe Prvej dámy v opere Wolfganga Amadea Mozarta Čarovná flauta.
Jej klavírny sprievodca a hlasový pedagóg Richard Bonynge, ktorý s ňou spolupracoval v Sydney, bol presvedčený, že jej budúcnosť leží v repertoári okázalých koloratúrnych árií, hoci v Covent Garden ju pripravovali na úlohu dramatickej wagnerovskej sopranistky.
V roku 1954 sa vydala za Bonyngeho a s jeho podporou začala rozvíjať svoj vyšší hlasový rozsah. Kráľovská opera pre ňu v roku 1959 obnovila inscenáciu opery Gaetana Donizettiho Lucia z Lammermooru a v roku 1961 debutovala v tej istej úlohe v newyorskej Metropolitnej opere. Výkon v tejto náročnej titulnej úlohe priniesol Sutherlandovej medzinárodné uznanie.
Neskôr spievala v Benátkach, Viedni, Dallase, Paríži, Barcelone, Janove, Miláne, San Franciscu, Chicagu a v Sydney. Medzi jej najväčšie úspechy patrili úloha Normy v rovnomennej opere Vincenza Belliniho, Kleopatry v opere Giulio Cesare in Egitto Georga Friedricha Händela a tri sopránové úlohy v opere Jacquesa Offenbacha Hoffmannove príbehy. Mala tiež pôsobivú koncertnú kariéru a možno ju počuť na mnohých vysoko cenených nahrávkach. S vystupovaním skončila v roku 1990, následne viedla pokojný život vo švajčiarskej obci Les Avants.
Sutherlandová bola držiteľkou mnohých ocenení vrátane Radu Britského impéria (1961), Radu Za zásluhy (1991) a Ceny Kennedyho centra (2004). V roku 1960 nahrala album The Art of the Prima Donna, pričom túto nahrávku o dva roky neskôr ocenili cenou Grammy za najlepší klasický sólový vokálny album.
V roku 2002 sa zúčastnila na slávnostnej večeri v Londýne, kde si prevzala zlatú medailu Kráľovskej filharmonickej spoločnosti (RPS). Denníku The Guardian vtedy poskytla rozhovor, v ktorom vyjadrila poľutovanie nad slabou technikou u mladých operných spevákov a nad nedostatkom kvalitných učiteľov.
Jej oficiálny knižný životopis s názvom Joan Sutherland: The Authorised Biography vyšiel v roku 1994. Autorkou knihy je Norma Majorová, manželka vtedajšieho britského premiéra Johna Majora. Umelkyňa v roku 1997 vydala aj autobiografiu A Prima Donna's Progress, publikácia si však z hľadiska literárnej kvality vyslúžila skôr zmiešané ohlasy.
Svetoznáma operná speváčka mala skúsenosti aj s televíziou a filmom. V roku 1972 účinkovala v šesťdielnom televíznom seriáli pre deti Who's Afraid of Opera, v ktorom predviedla výber zo šiestich rôznych opier. Neskôr stvárnila jednu z hlavných úloh v austrálskej komédii Dad and Dave: On Our Selection z roku 1995, kde sa objavila po boku hviezd ako Geoffrey Rush a Leo McKern.
Joan Sutherlandová zomrela 10. októbra 2010 vo veku 83 rokov v Les Avants, kde je aj pochovaná. Zanechala po sebe manžela, syna, nevestu a dve vnúčatá. Dňa 9. novembra 2010 sa v Sydney Opera House konala štátna spomienková slávnosť. S prejavom vystúpila okrem iných aj vtedajšia austrálska premiérka Julia Gillardová. Ďalšie spomienkové podujatia sa neskôr konali v Londýne a New Yorku.