Austrálsko-americký mediálny magnát Rupert Murdoch má 90 rokov

Bratislava/Melbourne 11. marca (TASR) - Z vydavateľa novín sa Rupert Murdoch vypracoval na šéfa jedného z najväčších mediálnych koncernov sveta. Pri expanzii Murdochovho mediálneho impéria sa často ozývali kritici, ktorí neuznávali štýl jeho žurnalistiky. Uplatňoval totiž vzorec rozoznateľný vo väčšine svojich novín – charakterizovali ho ohurujúce titulky či zameranie na sex, kriminalitu a škandály. Mediálny magnát poskytol mnohým čitateľom to, čo chceli. Konkurenčné noviny považoval za príliš snobské a nudné. Preto sa chcel odlíšiť jasným a zábavným štýlom, ktorý si získal široký okruh čitateľov. Vo štvrtok 11. marca sa vydavateľ Rupert Murdoch dožíva 90 rokov.Keith Rupert Murdoch sa narodil 11. marca 1931 v austrálskom Melbourne. Jeho otec bol významný vojnový novinár a šľachtic Sir Keith Murdoch. Po štúdiu na britskom Oxforde vstúpil Rupert Murdoch do sveta žurnalistiky v londýnskom denníku Daily Express, kde získal praktické skúsenosti, čo malo veľký vplyv na jeho neskoršiu kariéru vydavateľa. V roku 1954 sa vrátil do Austrálie a zdedil adelaidské Sunday Mail a The News po svojom otcovi. Založil tiež národný denník Australian, a to v roku 1964.O päť rokov neskôr sa mu podarilo ovládnuť britské nedeľné noviny News of the World, v tom čase noviny s najväčším nákladom v anglickom jazyku na svete. V nasledujúcom roku kúpil denník The Sun a premenil ho na najčítanejší bulvár v Británii. Vlastnil však aj niekoľko rešpektovaných a mienkotvorných titulov, napríklad londýnske The Times, či Sunday Times (oba kúpil v roku 1981).Murdoch expandoval na americký trh v roku 1973, keď získal noviny San Antonio News, ktoré následne opäť transformoval na bulvár. V roku 1974 sa presťahoval do USA. V snahe získať veľkomestské publikum v Amerike prekvapil v roku 1976 kúpou New York Post, uznávaných liberálnych novín. Zmenil ich štýl, zdvojnásobil náklad, no aj tak boli trvalo vo finančnej strate.Na konci 70. rokov založil mediálnu spoločnosť News Corporation. Nakúpil a neskôr predal viacero amerických novín, do roku 1983 však jeho tituly v USA neboli ziskové. Murdochov štýl tu nemal taký úspech ako v Británii.V 80. a 90. rokoch minulého storočia získal väčšinové podiely v ďalších mediálnych firmách, ktoré zahŕňali rozhlasové a televízne stanice, ako aj filmové a nahrávacie spoločnosti a knižné vydavateľstvá. News Corporation najprv zakúpila hollywoodske štúdio 20th Century Fox a neskôr práva na televízne vysielanie. Tie však boli vyhradené len pre amerických občanov, preto Murdoch v roku 1985 prijal americké občianstvo.V roku 1989 v Británii odštartoval satelitnú Sky Television. Taktiež investoval v ázijskom regióne. V roku 1993 kúpil celoázijskú televíznu službu Star TV so sídlom v Hongkongu ako súčasť svojho plánu na vybudovanie globálnej televíznej siete. V roku 1996 sa Murdoch snažil rozšíriť svoj vplyv na americkom televíznom trhu spustením stanice Fox News, spravodajského a politického kanála, ktorý následne získal veľký vplyv.News Corporation v roku 2005 kúpila sociálnu sieť MySpace. Tá ale neobstála v konkurencii iných sietí ako napríklad Facebook. O dva roky neskôr sa Murdochovi podarilo získať Dow Jones & Company, vydavateľa časopisu The Wall Street Journal, a to za 5,6 miliardy dolárov. Veľkú časť prostriedkov vložil Murdoch aj do politických kampaní.V roku 2011 jeho impérium čelilo škandálu, ktorý sa týkal novín News of the World. Dôkazy naznačovali, že sa pracovníci novín dopúšťali nezákonného a neetického správania, najmä hackerstva. Vydávanie novín po zverejnení aféry Murdoch ukončil.V júni 2013 sa spoločnosť News Corporation rozdelila na tlačovú divíziu a televíznu a mediálnu divíziu. Tlačová divízia vystupovala naďalej pod názvom News Corporation. Televízna a mediálna divízia sa stala oveľa väčším a výnosnejším konglomerátom s názvom 21st Century Fox. V roku 2015 Murdoch odovzdal funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti 21st Century Fox svojmu synovi Jamesovi.V roku 2017 sa spoločnosť 21st Century Fox dohodla na predaji väčšiny svojich filmových a televíznych aktív americkému zábavnému koncernu The Walt Disney Company. Dohodu uzavreli o dva roky neskôr, predajná cena vzrástla z pôvodných 52 miliárd na 71,3 miliardy dolárov (62,8 mld. eur). Murdoch si ponechal televíziu Fox News a ďalšie televízne kanály, ktoré sa stali súčasťou novovzniknutej spoločnosti Fox Corporation.Rupert Murdoch je ženatý s modelkou a herečkou Jerry Hall, ktorá je expartnerkou rockera Micka Jaggera, lídra legendárnej skupiny The Rolling Stones.