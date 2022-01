Autor Alice v krajine zázrakov L. Carroll sa narodil pred 190 rokmi

Čitateľ drží miniatúrnu knihu ´Alica v krajine zázrakov´ od Lewisa Carrolla veľkosti 28x53 mm na 57. ročníku knižného veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom 21. októbra 2005, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Daresbury/Bratislava 27. januára (TASR) - Literárnu Alicu, ktorú Lewis Carroll vo svojej knihe voviedol do krajiny zázrakov, poznajú deti po celom svete. Je rovnako populárna ako Pippi Dlhá pančucha, Pinocchio alebo Medvedík Pú. V knihe Alica v krajine zázrakov sa malé dievčatko spriatelí aj s ďalšími dnes už obľúbenými postavičkami ako Biely králik, Aprílový zajac, Klobučník, či mačka Škľabka. Prvé vydanie legendárnej knihy z roku 1865 vydražili v decembri v roku 1998 v newyorskej aukčnej sieni Christie'za 1,54 milióna dolárov.Od narodenia Lewisa Carrolla, britského spisovateľa, ale aj matematika a fotografa, uplynie vo štvrtok 27. januára 190 rokov.Lewis Carroll, rodným Charles Lutwidge Dodgson, sa narodil 27. januára 1832 v Daresbury, v anglickom grófstve Cheshire. Vyrastal v rodine dedinského farára a učiteľa matematiky. Mal desať súrodencov a budúci autor fantazijných Aliciných príbehov sa narodil ako tretí v poradí. Do 11 rokov nadobúdal vzdelanie doma a po otcovi zdedil záľubu v matematike. Potom sa vzdelával na súkromnej internátnej škole v Richmonde a neskôr na Rugby School.Po ich skončení, rovnako ako jeho otec, študoval na univerzite v Oxforde. Po jej absolvovaní vyučoval matematiku na tejto prestížnej univerzite. Pod rodným menom Charles Lutwidge Dodgson vydal aj knihy o matematike, napríklad Euclid and His Modern Rivals (Euklides a jeho moderní rivali, 1879). Okrem matematiky sa však venoval aj písaniu poézie a humorných poviedok. Pseudonym Lewis Carroll používal od roku 1856.V tomto období sa oboznámil s technikou fotografovania. Otvoril si ateliér a portrétoval univerzitných kolegov, ich rodinných príslušníkov, uznávané osobnosti tej doby, ale aj deti.V roku 1855 sa zoznámil s rodinou Liddellovcov, s ktorou udržiaval blízke vzťahy. Ich deti brával na potulky prírodou a dlhšie výlety. Jedna z dcér Liddellovcov Alica sa stala inšpiráciou pre dnes už slávnu knihu Alice's Adventures in Wonderland (Alica v krajine zázrakov), ktorá prvýkrát vyšla 4. júla 1865.Jej pokračovaním je kniha Through the Looking-Glass and What Alice Found There (Za zrkadlom a čo tam Alica našla), ktorú Carroll vydal v roku 1872. Tá obsahuje aj známu nonsensovú báseň Jabberwocky. Do češtiny bol tento výraz preložený ako Žvahlav, Tlachapoud alebo Hromoplkie. Ako slovenský ekvivalent sa používa slovo Taradúr.Fantazijný Alicin svet inšpiroval aj filmových tvorcov. Známa je napríklad adaptácia Něco z Alenky (1988) českého surrealistického tvorcu a výtvarníka Jana Švankmajera. Po príbehu siahol aj americký režisér Tim Burton, ktorý Alicu v krajine zázrakov nakrútil v roku 2010. V Burtonovej filmovej verzii sa v hlavných úlohách predstavili Mia Wasikowská, Johnny Deep alebo Anne Hathawayová.Lewis Carroll zomrel 14. januára 1898 v Guildforde.