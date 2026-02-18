< sekcia Magazín
Autor hudby k filmu Amélia z Montmartru vystúpi v Bratislave
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - Francúzsky hudobník a skladateľ Yann Tiersen, ktorého publikum pozná aj ako autora hudby k filmom Amélia z Montmartru či Good bye, Lenin!, bude opäť koncertovať v Bratislave. Umelec známy svojimi emotívnymi a minimalistickými kompozíciami, ktoré spájajú klasiku, folk a elektroniku, sa do hlavného mesta vráti po 11 rokoch. Koncertovať bude 27. februára v Majestic Music Clube. TASR o tom za organizátorov informovala Dana Freyerová.
Tiersen počas sólového turné po európskych krajinách odprezentuje nový album Rathlin from a Distance/The Liquid Hour, ktorý nesie výrazný ekologický odkaz. Inšpirovaný je hudobníkovou plavbou po mori, ktorá sa začala v roku 2023. Počas nej koncertoval a precestoval Írsko, Faerské ostrovy, Shetlandy, Škótsko, Wales a Cornwall. V lete 2025 pridal na svoj zoznam aj Arktídu.
„Sám Tiersen plavbu nazýva experimentom, pretože sa primárne zameriaval na interakcie s ľuďmi, umenie a výmenu,“ uvádzajú organizátori k turné, počas ktorého sa umelec snažil o udržateľný spôsob života a práce. Album, ktorý počas cesty vznikal, je rozdelený do dvoch vzájomne prepojených častí, z ktorých každá má svoje vlastné jedinečné zvukové charakteristiky a spája introspektívne klavírne skladby s expresívnou elektronikou.
Tiersenova tvorba sa neustále vyvíja smerom k experimentu a k prírode. V čase klimatickej krízy pretvára spôsob, akým hudobníci cestujú a tvoria. „Namiesto veľkých turné spojených s veľkolepými produkciami vyráža na cesty sám vo svojej dodávke, často len so svojím psom, alebo na svojej plachetnici,“ dodávajú organizátori koncertu k umelcovi, ktorý sa vyhýba hotelom a svoju hudbu prepája s krajinou a komunitami, ktoré po ceste navštevuje.
„Pobyt na mori má v sebe niečo transformačné. Ďaleko od hluku a ťažoby sveta zostávate so surovými, neskrotnými silami prírody a so sebou samým. Je to miesto, kde sa môže stať, že začnete spochybňovať svoje presvedčenia, svoju identitu, svoje pohlavie, dokonca aj osobu, o ktorej ste si mysleli, že ste. Začal som sa zbavovať očakávaní, konštruktov a rolí, ktoré od nás spoločnosť chce. Vlny si vyžadujú úprimnosť,“ hovorí Tiersen, držiteľ viacerých ocenení. Je laureátom ceny César francúzskej Filmovej umeleckej akadémie za najlepšiu hudbu k snímke Amélia z Montmartru a ceny Nemeckej filmovej akadémie za najlepšiu hudbu k filmu Good bye, Lenin!.
Tiersena bude počas bratislavského koncertu sprevádzať jeho britská kolegyňa Alice Boyd. „Ako predskokanka prinesie sólový set folkového, ambientného a experimentálneho zvuku. Boyd využíva vrstvené vokály, syntetizátory, živé slučky a vlastné terénne nahrávky zozbierané po celej Veľkej Británii a mimo nej,“ dodávajú organizátori koncertu.
