Autor kultového románu Na ceste sa narodil pred 100 rokmi

Detailný pohľad na časť z pôvodného rukopisu románu Jacka Kerouaca Na ceste (On the Road), foto z archívu. Foto: TASR/AP

Lowell/Bratislava 12. marca (TASR) - Americký spisovateľ kanadsko-francúzskeho pôvodu Jack Kerouac patril k hlavným predstaviteľom amerického umelecko-literárneho hnutia známeho ako "Beat generation". Jeho dnes už legendárny román Na ceste z roku 1957 sa považuje za "bibliu" generácie beatnikov či hnutia hippies.Od narodenia Jacka Kerouaca, prozaika a básnika, ale aj dobrodruha či nekonformného človeka a autora, uplynie v sobotu 12. marca 100 rokov.Jack Kerouac, občianskym menom Jean-Louis Kerouac, sa narodil 12. marca 1922 v americkom meste Lowell v kanadsko - francúzskej rodine. Stredoškolské vzdelanie nadobudol v rodnom meste a jeho hlavnými záujmami boli americký futbal a literatúra. Prispieval do školských novín a študentských literárnych časopisov.Vďaka športovému štipendiu začal v roku 1940 študovať na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Štúdium na prestížnej univerzite a športovú kariéru však prerušil úraz, ktorý utrpel už v prvom ročníku. Vstúpil do amerického vojenského námorníctva, ale po niekoľkých mesiacoch budúceho svetoznámeho spisovateľa prepustili z dôvodu disciplinárnych prehreškov a psychických problémov.Pre literatúru sa definitívne rozhodol potom, ako ho priatelia, tiež už dnes slávni predstavitelia "Beat generation" William S. Burroughs a Allen Ginsberg, presvedčili, aby sformuloval základy spontánnej prózy. Veľký vplyv mal na neho aj ďalší predstaviteľ beatnikov Neal Cassady, ktorý sa stal pre Kerouaca aj inšpiračným zdrojom k napísaniu kultového románu Na ceste (On the Road, 1957).Vznik slávneho románu je opradený rôznymi legendami. Jedna z nich hovorí, že ho vytvoril počas trojtýždňového intenzívneho písania. Aby sa nezdržiaval výmenou papiera v písacom stroji, tak písal na takmer 40 metrovú rolku papiera. Písal metódou automatického písania, známeho z obdobia surrealizmu z 20. rokov minulého storočia. Spontánny výlev slov a myšlienok mal byť zárukou autentickosti opisu zážitkov z cesty naprieč USA. Hoci podľa amerického spisovateľa Trumana Capoteho tento štýl nie je tvorbou, ale písaním na písacom stroji, román sa stal "bibliou" alternatívneho životného štýlu.Aj sám Jack Kerouac viedol život bez stáleho zamestnania, domova a rodiny. Nevyšli mu ani dve manželstvá a jeho život sprevádzalo nielen časté cestovanie po USA, na základe ktorého vznikol aj román Dharmoví tuláci (The Dharma Bums, 1958), ale aj drogy a alkohol. Útočisko z pocitov osamotenosti a depresie hľadal aj v budhizme.Spôsobom spontánneho písania vznikla tiež novela Podzemníci (The Subterreans) z roku 1958. Cestovanie stopom je stmeľujúcim prvkom poviedkovej knihy Osamelý pútnik (Lonesome Traveler, 1960). Medzi Kerouacove známe a kritikou uznávané romány patrí výrazne experimentálna próza Vízie Codyho (Visions of Cody, 1960). Čitateľsky obľúbené sú aj diela Big Sur (1962) či Satori Paríži (Satori in Paris, 1966).Legendárny spisovateľ zanechal po sebe aj rozsiahle básnické dielo. V roku 1959 publikoval slávny básnický cyklus Mexico City Blues. Posmrtne vyšli zbierky Scattered Poems (1971), alebo Heaven and Other Poems (1977).Jack Kerouac, ktorého jeho životopisec, britský autor Steve Turner, nazval "Hipsterom s anjelskou hlavou", zomrel 21. októbra 1969 vo veku 47 rokov.