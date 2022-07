B. Affleck a J. Lopezová sa po sobáši tešia na nový spoločný život

Las Vegas 19. júla (TASR) - Hollywoodske hviezdy Ben Affleck a Jennifer Lopezová sa po víkendovom sobáši v Las Vegas tešia na nový spoločný život, informovala v pondelok spravodajská stanica BBC News. "Podarilo sa nám to. Láska je krásna, láska je milá, a ukázalo sa, že láska je i trpezlivá - 20 rokov trpezlivá," napísala na svojej webstránke Lopezová.



Pár zrušil svoje prvé zásnuby v januári 2004. Správy o tom, že sa dvojica dala opäť dokopy, prenikli na verejnosť vlani. Lopezová si hodlá zmeniť priezvisko na Afflecková.



Pár priletel do Las Vegas v sobotu a v rade na sobášny preukaz čakal spolu s ďalšími štyrmi dvojicami.



"Sme veľmi vďační za to, že máme novú úžasnú rodinu s piatimi úžasnými deťmi a život, na ktorý sme sa tešili," uviedli Affleck (49) a Lopezová (52) na sociálnych sieťach.



Nevesta ráno po svadbe zdieľala "selfie" v posteli s novým svadobným prsteňom.



Pár sa zoznámil v roku 2002 pri nakrúcaní filmu "Gigli" a v roku 2003 sa zasnúbil, ale nasledujúci rok svoj vzťah zrušil, pričom z toho obvinil "nadmernú pozornosť médií".



U Lopezovej ide o štvrté manželstvo. V rokoch 2004-2014 bola vydatá za speváka Marca Anthonyho, s ktorým má dvojčatá. Affleck bol v rokoch 2005-2018 ženatý s herečkou Jennifer Garnerovou a majú spolu tri deti.