B. Dubasová dostala k jubileu vinylovú kompiláciu Vráť mi tie hviezdy

Bratislava 25. mája (TASR) - Vráť mi tie hviezdy (XII najväčších hitov) je názov prvej vinylovej kompilácie, ktorú k životnému jubileu poprednej slovenskej speváčky Beáty Dubasovej (narodila sa 14. mája 1963 v Stropkove) pripravilo vydavateľstvo Opus. Do života ju v stredu večer (24. 5.) v bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei uviedla trojica Juraj Čurný, Marika Eisler Studeničová a Ľuboš Zeman.



Zostava dvanástich piesní na albume sa končí aktuálnym singlom Pierko pravdy. "To je tiež zázračné. Prišla 'korona', boli sme zavretí, pre mňa to bolo zrazu ako balvan na hlave. Odpadávali koncerty jeden za druhým, reku čo budeme robiť. Rúška neboli, celé rodiny nemali rúška, vytiahla som veritasku, začala som šiť rúška. Začali sa ozývať ľudia, ozval sa Ľubo Zeman, počul som, že ty šiješ rúška, tiež nemáme. Keď prišiel, darovala som mu rúško. Potom som mala narodeniny a on hovoril, vieš, premýšľal som, že ja som ťa vlastne objavil, ale nemal som možnosť s tebou spolupracovať. Spolupracovali sme naposledy pri skladbe Muzikantské byty na lýre. Chcel by som ti urobiť taký ženský dospelácky text, taký pre teba. Doniesol mi tento krásny text a rozmýšľali sme, kto by ho zhudobnil. Skúsili sme Vaša, chytil sa toho a vzniklo Pierko pravdy," doplnila pre TASR Dubasová.



"Beáta je výnimočný zjav v slovenskej populárnej hudbe, lebo je to človek, ktorý za sebou nemá nijaké škandály, vôbec ich k svojej kariére nepotrebovala. Má stabilný rodinný život, má vlastný názor na hudbu, je veľmi tvrdohlavá na to, čo chce spievať. Dáva si pozor na obsah svojich pesničiek. Texty, ktoré ju prezentovali počas desiatok rokov, vždy mali nejakú etapu. Keď prišla ako mladá do Bratislavy, tie texty vyjadrovali mladú dievčenskú dušu vo veľkom meste. Spoznávala samú seba, spoznávala šoubiznis. Po nejakých rokoch prišli už spolupráce s Vašom Patejdlom, texty boli významnejšie, filozofickejšie. Bolo to napríklad spievanie na lýre, Muzikantské byty, duet s Vašom Patejdlom. A dnes, po tých 40 rokoch, má Beáta úplne vyhranený názor na to, čo chce robiť. Ona nechce spievať vulgárne piesne, erotické piesne, nechce spievať lacné veršovanky. Jednoducho chce, aby tá pieseň bola o niečom a práve preto vznikla pesnička, ktorú som jej venoval narodeninám, Pierko pravdy," hodnotí pre TASR štyridsaťročnú dráhu speváčky textár Ľuboš Zeman.