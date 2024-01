B. Fondová, známa z Malého Budhu či Jackie Brownovej, oslávi 60 rokov

Los Angeles/Bratislava 27. januára (TASR) - Pred filmovou kamerou sa objavila už v necelých piatich rokoch v dnes už kultovom filme Bezstarostná jazda. Známou sa však stala vďaka filmom Krstný otec III., Malý Budha či Jackie Brownová.



V sobotu 27. januára bude mať americká herečka Bridget Fondová 60 rokov.



Bridget Jane Fondová sa narodila 27. januára 1964 v Los Angeles do známej hereckej rodiny. Jej otec bol herec Peter Fonda, starým otcom oscarový herec Henry Fonda a tetou nemenej známa herečka Jane Fondová.



Pred filmovou kamerou sa Bridget Fondová objavila v necelých piatich rokoch v kultovej snímke Bezstarostná jazda, v ktorej hlavnú postavu stvárnil jej otec Peter Fonda po boku Dennisa Hoppera, režiséra legendárneho filmu.



Už ako dospelá herečka stvárnila hlavnú ženskú postavu v komédii Partners (Partneri) z roku 1982. Ďalšie hlavné postavy si zahrala v romantickej komédii You Can´t Hurry Love (Lásku neurýchliš, 1988) a v dráme Scandal (Aféra Profumo, 1989).



Ako vyhľadávaná herečka sa definitívne etablovala po tom, ako stvárnila novinárku Grace Hamiltonovú v treťom pokračovaní legendárneho Krstného otca (1990), ktorého režíroval Francis Ford Coppola. Po tomto úspechu sa v hlavných úlohách predstavila v trilery Spolubývajúca (Single White Female, 1992), v snímke Singles (1992) či v akčnom filme Zabijak (Point of No Retur, 1993).



Legendárny taliansky režisér Bernardo Bertolucci jej hlavnú ženskú rolu zveril vo filme Malý Budha (Little Budha, 1993). Filmovými partnermi Bridget Fondovej boli v známej snímke Keanu Reeves a Chris Issak.



Po vtedy už známej herečke siahol aj ďalší významný filmový tvorca Alan Parker, ktorý ju obsadil do komédie The Road To Wellville (Vítajte vo Wellville, 1994). Vo filme si zahrala spoločne s Anthonym Hopkinsom.



Po boku Nicolasa Cagea sa predstavila v snímke Môže sa to stať aj vám (It Could Happen to You, 1994). Russell Crowe jej sekundoval vo filme Neobratné kúzlo (Rough Magic, 1995). Al Pacino a John Cusack boli jej filmovými partnermi zasa v trilery Vyšší záujem (City Hall, 1996).



Kritici ocenili jej stvárnenie Melanie Ralstonovej, jednej z vedľajších postáv v snímke Jackie Brownová (1997), ktorú režíroval kultový americký režisér Quentin Tarantino. V kriminálnej dráme si Bridget Fondová zahrala po boku Roberta de Nira či Samuela L. Jacksona.



V hlavnej úlohe sa predviedla aj v trilery Manželstvo s nepriateľom (Break Up, 1998), v ktorom jej sekundoval nemenej známy Kiefer Sutherland. Hlavnú postavu stvárnila tiež v akčnej dráme Bozk draka (Kiss of Dragon, 2001) či v komédii The Whole Shebang (2001). Naposledy sa predstavila v televíznom filme Snow Queen (Snehová kráľovná) z roku 2002.



V roku 2003 utrpela v dôsledku autonehody zlomeninu stavca. V novembri toho istého roku sa zosobášila s hudobníkom Dannym Elfmanom a prerušila hereckú kariéru. O dva roky neskôr sa im narodil syn.







Zdroj: www.csfd.sk