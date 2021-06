Bábika BABY born oslavuje 30. narodeniny

O spoločnosti Zapf Creation

"Plníme detské sny" je slogan spoločnosti založenej v roku 1932 v nemeckom meste Rödental. Dnes je spoločnosť Zapf Creation AG považovaná za popredného európskeho výrobcu funkčných bábik a doplnkov k nim. Najpopulárnejšie herné koncepty BABY born a Baby Annabell sa predávajú vo viac ako 65 krajinách sveta. Všetky produkty sú vyrábané s dôrazom na vysoké štandardy v oblasti kvality, dizajnu, bezpečnosti a hernej hodnoty. Hrou s bábikami deti skúmajú, ako jednať s ostatnými ľuďmi a rozvíjajú dôležité emocionálne a sociálne zručnosti.

Viac informácií nájdete na "Plníme detské sny" je slogan spoločnosti založenej v roku 1932 v nemeckom meste Rödental. Dnes je spoločnosť Zapf Creation AG považovaná za popredného európskeho výrobcu funkčných bábik a doplnkov k nim. Najpopulárnejšie herné koncepty BABY born a Baby Annabell sa predávajú vo viac ako 65 krajinách sveta. Všetky produkty sú vyrábané s dôrazom na vysoké štandardy v oblasti kvality, dizajnu, bezpečnosti a hernej hodnoty. Hrou s bábikami deti skúmajú, ako jednať s ostatnými ľuďmi a rozvíjajú dôležité emocionálne a sociálne zručnosti.Viac informácií nájdete na www.baby-born.com

Bratislava 15. júna (OTS) - S počtom 25 miliónov kusov predaných bábik, nekonečným množstvom nových nápadov na vylepšenie funkcií a bohatým príslušenstvom je BABY born dlhodobo jednou z najpredávanejších bábik na trhu. Milujú ju celé generácie detí a pravidelne sa umiestňuje na popredných priečkach rebríčkov najobľúbenejších hračiek. V tomto roku je navyše spoločnosť Zapf Creation jedným z priekopníkov ekologického prístupu, pretože od jari 2021 postupne prechádza pri všetkých produktoch na nový typ obalov bez plastov.Príbeh svetoznámej bábiky sa začal písať pred takmer 90-timi rokmi, keď manželský pár Rosa a Max Zapf založili spoločnosť Zapf Creation v nemeckom Rödentale. Už od začiatku boli pre spoločnosť obzvlášť dôležité dve veci, a to vysoká kvalita produktov a neutíchajúci prúd nových nápadov. BABY born je vôbec najúspešnejším konceptom v histórii spoločnosti a srdce malých mamičiek si získava už od roku 1991. Bábiky sú všeobecne jednou z najobľúbenejších hračiek, pretože dávajú deťom pocit blízkosti, sú vernými spoločníkmi a kamarátkami, ktoré deti sprevádzajú niekoľko rokov. Deti si s bábikami užijú nielen veľa zábavy, ale taktiež rozvíjajú svoje sociálne a emocionálne zručnosti, zlepšujú komunikačné schopnosti a podporujú empatiu - a to všetko prostredníctvom hry.," dodáva, Country Manager pre Českú a Slovenskú republiku.V čom je bábika BABY born jedinečná a čím si podmanila detské izbičky, v ktorých sa natrvalo udomácnila už pred 30-timi rokmi? Najpredávanejšia bábika z rodiny BABY born meria 43 cm, má žiarivo modré oči a celý rad funkcií. Pred "narodením" bábiky BABY born vedeli iné bábiky možno hovoriť "mama" a dali sa im ostrihať vlasy, ale BABY born toho zrazu vedela oveľa viac: jesť, piť, roniť slzy, spať a samozrejme používať nočník - a to všetko bez batérií! Rovnako ako naozajstné dieťatko. Niet divu, že sa BABY born rýchlo stala tak obľúbenou bábikou. Koľko dnešných dospelých mamičiek - skorších mamičiek bábik - dnes s láskou spomína na všetky tie krásne a nezabudnuteľné okamihy plné zábavy, ktoré prežili spoločne so svojou obľúbenou bábikou?Kľúčovým faktorom dlhotrvajúceho úspechu BABY born je neustále rozširovanie, inovovanie a vylepšovanie funkcií bábiky. Telo bábiky je teraz oproti jej prvej verzii podstatne mäkšie a pre deti je ľahšie používať jej funkcie. Spoločnosť Zapf Creation taktiež nepretržite rozširuje príslušenstvo pre bábiku a tak neustále posúva hranice hry s bábikou. BABY born sa môže kúpať vo svojej vlastnej vani, môže stráviť slnečný deň na pláži na vlastnom ležadle, alebo jazdiť po meste na skútri. Je možné takmer všetko a detskej fantázii sa pri hre medze nekladú. Šatník bábiky neustále rastie, dbá na najnovšie módne trendy a ponúka ten správny outfit pre každú príležitosť a pre všetky ročné obdobia.K oslave 30. výročia rozšírila spoločnosť Zapf Creation sortiment o novú bábiku BABY born s čarovným cumlíkom a špeciálnu Narodeninovú edíciu dlhodobo najobľúbenejších produktov.Bábika BABY born aj celá spoločnosť Zapf Creation myslí aj na prírodu. Ako dominantná značka na trhu v segmente detských bábik pristúpila spoločnosť Zapf Creation k zodpovednosti za udržateľnosť zdrojov veľmi vážne, a preto postupne prechádza na obaly bez plastov v rámci celého sortimentu. "" upresňuje