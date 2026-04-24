Bachledka otvorí letnú sezónu 30. apríla s novinkami a podujatiami
Ždiar - Bachledova dolina, 24. apríla (OTS) - BACHLEDKA vstúpi do letnej sezóny 2026 už 30. apríla. Symbolické otvorenie leta sa uskutoční 1. mája pri tradičnom stavaní mája. Celoročné rodinné horské stredisko na hrebeni Spišskej Magury pripravilo na novú sezónu viacero noviniek vrátane Guľôčkovej dráhy, znovuotvorenia zrekonštruovanej Bobovej dráhy či revitalizáciu turistickej trasy k Jezerskému jazeru. Aj počas tohto leta zostáva Bachledka miestom, kde sa spája aktívny oddych, rodinná zábava, príroda aj výnimočné výhľady.
Letná sezóna 2026 v Bachledke prinesie návštevníkom kombináciu obľúbených atrakcií aj nových zážitkov. Stredisko otvorí svoje brány už 30. apríla, pričom 1. mája privíta návštevníkov symbolickým otvorením sezóny spojeným s tradičným stavaním mája.
K hlavným novinkám tejto sezóny patrí Guľôčková dráha, ktorá bude voľne dostupná na hrebeni Spišskej Magury a rozšíri ponuku zábavy pre rodiny s deťmi. Jej celková dĺžka bude až 100 metrov a bude obsahovať množstvo prvkov, ktoré zabavia deti i dospelých. Jedná sa o atrakciu, ktorá pri svojej dĺžke spája pohyb, zábavu a učenie v praxi. Veľkým krokom bude znovuotvorenie zrekonštruovanej Bobovej dráhy. Tá bude po úpravách ešte atraktívnejšia, keďže jej trasa sa predĺži až o 500 metrov a pribudne 7 zákrut. Po novom dosiahne celkovú dĺžku 1700 metrov s 22 zákrutami a prevýšením 135 metrov. Potešujúcou správou najmä pre turistov bude revitalizácia turistickej trasy k Jezerskému jazeru, ktorá prispeje ku komfortnejšiemu a príjemnejšiemu pohybu návštevníkov v horskom teréne.
Symbolom leta v Bachledke naďalej zostáva Chodník korunami stromov, ktorý návštevníkov prevedie vo výške až 24 metrov nad zemou. Zážitok vrcholí na 32 metrov vysokej vyhliadkovej veži s adrenalínovou pochôdznou sieťou a najdlhším suchým toboganom na Slovensku s dĺžkou 67 metrov. Táto ikonická atrakcia patrí k najvyhľadávanejším miestam regiónu a každoročne láka návštevníkov všetkých vekových kategórií. Počas leta nebude v okolí chodníka chýbať ani pestrý sprievodný program plný radosti, smiechu a rodinnej atmosféry. Návštevu strediska tak spestria sokoliari, tradičné goralské dni plné hudby a tanca či kino pod holým nebom.
Veľkým lákadlom pre rodiny s deťmi zostáva Kráľovstvo lesa Bachledka, obľúbené prírodné zábavno-edukačné ihrisko s rozlohou takmer 5000 m² a viac ako 26 atrakciami. Deti sa môžu tešiť na megatrampolínu, Pevnosť rytierov Dračieho rádu, bludisko i množstvo ďalších prvkov, ktoré podporujú pohyb, fantáziu aj objavovanie. Súčasťou areálu je aj Kráľovská rozhľadňa, 15 metrov vysoká vyhliadková veža, ktorá ponúka jedinečný pohľad na koruny stromov, hrebeň Spišskej Magury, Belianske Tatry aj Pieniny. Táto atrakcia zároveň citlivo dopĺňa edukačný charakter jedného z najväčších lesných detských ihrísk na Slovensku a umožňuje vnímať les z novej perspektívy.
Na svoje si v Bachledke prídu aj priaznivci aktívneho oddychu. Pohodlná 10-miestna kabínová lanovka vyvezie návštevníkov priamo do centra horských zážitkov na hrebeni Spišskej Magury, odkiaľ môžu pokračovať na pešie túry, výlety či cyklotúry. Okolie strediska ponúka až 130 kilometrov značených trás s panoramatickými výhľadmi na masív Belianskych Tatier, Tri koruny aj okolité doliny. Cyklistom je k dispozícii aj 10 nabíjacích staníc pre elektrobicykle, ktoré spríjemnia objavovanie regiónu ešte širšiemu okruhu návštevníkov.
Milovníci adrenalínu si prídu na svoje aj na obľúbených horských kárach, ktoré patria k vyhľadávaným letným atrakciám strediska. Jazda dynamickou 2,5 kilometrovou trasou v lesnom teréne ponúka spojenie rýchlosti, zábavy a kontaktu s prírodou, vďaka čomu oslovuje starších aj mladších návštevníkov. Horské káry tak dopĺňajú letnú ponuku Bachledky o aktívny zážitok, ktorý je ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí chcú počas pobytu zažiť aj dávku dobrodružstva.
Významnou súčasťou letnej ponuky je aj gastronómia. Reštaurácia PANORAMA s veľkou slnečnou terasou a nádhernými výhľadmi na Belianske Tatry ponúka komfortné zázemie pre rodiny aj výletníkov. V ponuke nechýbajú tradičné jedlá, domáce cestoviny, polievky, koláče, čerstvé šaláty ani lokálne pivo. Súčasťou objektu je aj kaviareň a suvenírový obchod. Návštevníci môžu počas pobytu ochutnať aj regionálne produkty vrátane Horského medu z Bachledky, ktorý vzniká priamo v prostredí svahov Tatranského a Pieninského národného parku.
Bachledka myslí aj na pohodlie návštevníkov, ktorí sa rozhodnú zostať dlhšie. Ubytovanie priamo v stredisku ponúkajú dizajnové Apartmány Panorama priamo pod Chodníkom korunami stromov a rodinné Apartmány Bachledka pri dolnej stanici lanovky. Ubytovanie na opačnej strane Spišskej Magury ponúkajú Apartmány SKI Jezersko a Penzión SKI Jezersko, ktoré spájajú príjemné ubytovanie, stravovacie služby a wellness. Pre hostí ubytovacích zariadení je k dispozícii aj požičovňa elektrických bicyklov, ktorá rozširuje možnosti aktívneho relaxu v okolí.
Stredisko je ideálnym miestom pre rodiny s deťmi, turistov, seniorov aj organizované skupiny. Samozrejmosťou je bezbariérový prístup a zázemie prispôsobené pobytu s kočíkmi či invalidnými vozíkmi. Bachledka tak spája komfort, dostupnosť a širokú ponuku atrakcií do jedného harmonického letného konceptu.
Ani v roku 2026 nebude v Bachledke chýbať kultúra, tradície, šport a podujatia, ktoré dotvárajú jedinečnú atmosféru tohto horského strediska. Leto pod Belianskymi Tatrami tak bude opäť patriť nielen aktívnemu oddychu a rodinným výletom, ale aj zážitkom, na ktoré sa nezabúda. Počas leta sa tak návštevníci môžu zúčastniť napríklad cyklistických pretekov Bike Challenge Bachledka (11.07.2026), tradičných Goralských Folklórnych Slávností (07. až 09.08.2026) alebo bežeckých podujatí Behaj Lesmi – Bachledova dolina (27.06.2026) a Night Run Bachledka (10.10.2026).
V Bachledke je aj toto leto pripravené omnoho viac zážitkov, noviniek a dobrodružstiev. Aktuálne informácie o programe, atrakciách a podujatiach nájdu návštevníci na www.bachledka.sk a na sociálnych sieťach strediska.
LETO V BACHLEDKE TREBA ZAŽIŤ!
