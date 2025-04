Backwards v Prešove pripomenuli legendárnu éru Beatles

Prešov 14. apríla (TASR) – V nedeľu večer (13. 4.) kraľovali v Prešove Beatles a ich veľké hity, ktoré znejú dodnes po celom svete. Najuznávanejšia tribute kapela The Backwards uviedla projekt s názvom Beatles Symphonic. Program pripravili v rámci oslavy 30 rokov na hudobnej scéne. Skupinu Backwards založili Dalibor Štroncer a Miroslav Ďzunko v Košiciach v roku 1995.



Pri tomto koncerte neboli na pódiu iba štyria ako ich slávne vzory, posilnil ich symfonický orchester pod vedením renomovaného dirigenta Stanislava Vavřínka. Tejto zostave zodpovedal aj playlist koncertu, zostavený zo skladieb, kde pri originálnych skladbách Beatles spoluúčinkoval symfonický orchester.



Začali skladbou Magical Mystery Tour z rovnomenného filmu, ktorý mal premiéru 26. decembra 1967. Ďalšími boli I Am The Walrus, Eleanor Rigby, Penny Lane, Strawberry Fields Forever, Hello Goodbye, She's Leaving Home, All You Need Is Love, A Day In The Life, Something, Let It Be, Here Comes The Sun, Yellow Submarine, The Long And Winding Road, Good Night, While My Guitar Gently Weeps, Obladi, Oblada, Carry That Weight. Do záveru pridala kapela s orchestrom dva hádam najslávnejšie hity Hey Jude a Yesterday. Standing ovation pre kapelu za pripomenutie slávnych hitov 60. rokov bolo viac ako zaslúžené.



Nechce sa veriť, že títo mladí chalani sú na scéne 30 rokov. Aké teda boli? „Samozrejme, keď si človek nato spomenie, veľa sa toho udialo, hlavne veľa pekných zážitkov sme ako skupina zažili. Veľa sme cestovali, veľa sme toho videli, zahrali sme tisíce koncertov. Z tohto pohľadu to bola nejaká doba, ale samozrejme keď sa nato človek pozrie, ako by to bolo, keď som mal 15 rokov. Máme zhruba okolo stovky nacvičených pesničiek, obmieňame to, vždy hráme iný program, snažíme sa priniesť vždy niečo nové a niečo nové pre divákov,“ povedal po koncerte pre TASR jeden zo zakladateľov skupiny Miroslav Ďžunko.



Súčasnú zostavu kapely tvoria Dalibor 'Dali' Štroncer ako John Lennon, Miroslav Džunko ako Paul McCartney, František Suchanský ako George Harrison a Daniel Škorvaga ako Ringo Starr.



Formácia The Backwards vznikla v roku 1995, koncertnú kariéru začali v roku 1996 v košickom Jazz Clube. O dva roky neskôr už preberali cenu za prvé miesto v imitácii skupiny Beatles na New York Beatlefeste z rúk sestry Georgea Harrisona. V roku 2003 si prvenstvo na festivale v New Yorku zopakovali. V roku 2016 nakrútili dokumentárny film Príbeh košických chrobákov v réžii Petra Pocha, ktorý mapuje celú históriu kapely od ich prvého koncertu v Jazz Clube.