Cenu za najlepší dokument na BAFTA získal film o Navaľnom

Londýn 20. februára (TASR) – Film o ruskom disidentovi Alexejovi Navaľnom získal v nedeľu britskú filmovú cenu BAFTA pre najlepší dokument. Kontroverziu však vyvolala neprítomnosť jedného z kľúčových prispievateľov na slávnostnom odovzdávaní, informovala agentúra AFP.



Bulharský investigatívny novinár Christo Grozev, dlhoročný kritik Kremľa, v reakcii na oznámenie z Londýna na sociálnej sieti napísal "wow" – po tom, ako uviedol, že mu "zakázali" zúčastniť sa na podujatí osobne.



Tvorcovia dokumentu cenu venovali Navaľného rodine i Grozevovi, uviedla agentúra Reuters. Producentka Odessa Raeová uviedla, že bulharský žurnalista sa nemohol na odovzdávaní zúčastniť v dôsledku "rizika pre verejnú bezpečnosť".



"Vzdal sa všetkého, aby vyrozprával tento príbeh a ďalšie príbehy, ktoré je potrebné vyrozprávať," povedala publiku.



Grozev, ktorý pracuje pre investigatívny portál Bellingcat a pomohol odhaliť plán atentátu na Navaľného, sa objavuje v ocenenom dokumentárnom filme. V piatok však na Twitteri napísal, že ho prekvapilo zistenie, že mu "britská polícia zakázala s celou rodinou zúčastniť sa tento víkend na cenách BAFTA".



Londýnska polícia uviedla, že niektorí novinári sú počas pobytu v Británii "vystavení nepriateľským zámerom cudzích štátov". Zdôraznila však, že nikomu nemôže zakázať účasť na súkromnom podujatí. Britská akadémia BAFTA uviedla, že bezpečnosť hostí a zamestnancov je pre ňu prioritou.



Režisér dokumentu nazvaného Navalny Daniel Roher v sobotu na odovzdávaní cien Združenia amerických režisérov v Beverly Hills pre AFP povedal, že Grozevovi organizátori londýnskeho podujatia zrušili pozvánku. "Rusi sa ho snažia zabiť. Už nesmie chodiť do Európy. Dramaticky to zmenilo jeho život, život jeho rodiny," uviedol Kanaďan Roher.



Navaľnyj, popredný oponent ruského prezidenta Vladimira Putina, v roku 2020 takmer neprežil pokus o otravu nervovoparalytickou látkou novičok. Z tohto činu obvinil Kremeľ, ktorý zodpovednosť poprel. Navaľného po návrate do Ruska zadržali a poslali do väzenia po procesoch, ktoré označil za politicky motivované a vykonštruované s cieľom umlčať kritiku.