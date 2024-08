Banská Bystrica opäť privíta tanečný kemp Youth is the Future

Banská Bystrica 9. augusta (OTS) - Už o pár dní v Banskej Bystrici opäť odštartuje medzinárodný kemp Youth is the Future, ktorý sa však bude konať v novej lokalite - v horskom rezorte Hotela Šachtička počas 18. – 22. 8. 2024.Kemp venovaný deťom, mladým, ale aj dospelým tento rok prinesie bohatý program so svetovými tanečnými lektormi. Účastníci sa počas 5-dňového programu môžu tešiť na tanečné, hudobné a graffiti workshopy, inšpiratívne diskusie, stretching, kúpanie v hotelovom bazéne, premietanie filmov, párty a skvelú atmosféru. Kempom ich budú sprevádzať skúsení lektori až zo siedmich krajín sveta. „Pre všetkých nadšencov tanca a hudby je pripravený unikátny päťdňový program, v ktorom si každý nájde to svoje. Opäť sa organizátorom podarilo vyskladať nadupaný tím skúsených lektorov z celého sveta a účastníci kempu sa môžu tešiť na tie najväčšie tanečné hviezdy.Foto: Slavo SamuelčíkProjekt Youth is the Future je spojením hip-hopovej kultúry a 4 základných elementov – Tanec, DJing, MCing a Graffiti. Ku každému z elementov vytvorili skúsení lektori lákavé workshopy. Tento rok je opäť lektorom aj Flea Rock z USA, ktorý spolupracoval s viacerými slávnymi osobnosťami, ako napríklad Rihanna, Gwen Stefani, Mariah Carey, Chris Brown, vystupoval pre Michaela Jordana a Baracka Obamu a hral jednu z hlavných rolí vo filme Step up 3. Ďaľšími lektormi sú Thesis a RoxRite, taktiež z USA, Poe One z Austrálie, Lil G z Venezuely, Katsu a Ami z Japonska. Ami minulý rok ako prvá žena vyhrala prestížnu súťaž Red Bull BC One a aktuálne je horúcou kandidátkou na medailu na olympiáde. Hudobný workshop prinesie Felix z USA a Slovensko v kempe zastúpi Esso s beatbox workshopom a Ewil s graffiti workshopom. Okrem workshopov sú pripravené aj zaujímavé prednášky a životné príbehy tanečníkov, pool party či tanečné battle. Tento rok bude kemp zameraný aj na prepojenie mentálneho zdravia s tancom. Túto kombináciu vo workshope spoja tanečníci z Ill Abilities, Kujo a Lazy Legs z USA, spolu s Isabelle Tay zo Singapuru. Mimochodom Kujo je známy zo slávneho klipu RUN DMC - It’s Like That. Kemp Youth is the Future tento rok prinesie tých najlepších a najinšpiratívnejších mentorov a učiteľov z celého sveta. Časť tanečných workshopov bude následne pokračovať aj 22. augusta v Robotníckom Dome.Ku kempu patrí aj špeciálny program, ktorý začne už dopoludnia, v sobotu 24. augusta v átriu Europa Shopping Centra. O 10:30 hod. sa môžete tešiť na V4 Battle – tanečnú súťaž medzi krajinami V4 a Ukrajiny, 12:30 hod. začne očakávaný Hip Hop Workshop so známou slovenskou tanečníčkou Lady Mel. Lady Mel bola v roku 2005 účastníčkou šou Miliónový tanec a je zakladateľkou tanečnej školy Love Dance School. Ani tento rok nebude chýbať Slovak Folk Dance Workshop – workshop ľudových tancov v podaní Matúša Drugu z UFS Mladosť, keďže minulý rok zožal veľký úspech. Program vyvrcholí o 15:00 hod. s Beat Battle – súťaž v tvorbe hudobných beatov, kde každý súťažiaci vytvorí za hodinu minútový beat. Celý sobotňajší program v átriu Europa Shopping Centra je pre všetkých zdarma.Foto: Slavo SamuelčíkĎalší exkluzívny program kempu prebehne, okrem spomínaných miest, aj v klube Ministry of Fun, kde sa v špeciálnom folklórnom vystúpení predstavia tanečníci z V4 a Ukrajiny. Na všetkých miestach sa môžete tešiť na spojenie tanca, hudby, kreatívnych workshopov, súťaží, kultúrnej rozmanitosti a umeleckej slobody. Kompletný zoznam lokalít ako aj detailný program kempu nájdete na www.youthisthefuture.com Projekt Youth is the Future z verejných zdrojov podporil Medzinárodný vyšehradský fond, Fond na podporu umenia, Veľvyslanectvo USA v Bratislave a Banskobystrický samosprávny kraj.