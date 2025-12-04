< sekcia Magazín
Barbora a Barbara sú nezávislé
Barbory a Barbary, ktoré oslavujú meniny 4. decembra, sa dobre cítia iba vo vlastnom vysnívanom svete. Tieto nezávislé a šarmantné ženy rady odporujú a ťažko odpúšťajú.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. decembra (TASR) - Ženské meno Barbora, Barbara má grécky pôvod a v preklade znamená "cudzinka". Nositeľky tohto mena oslovujeme najčastejšie Barborka, Barbinka, Babula.
Barbory a Barbary, ktoré oslavujú meniny 4. decembra, sa dobre cítia iba vo vlastnom vysnívanom svete. Tieto nezávislé a šarmantné ženy rady odporujú a ťažko odpúšťajú. Zaujímajú sa o všetko, čo sa týka elegancie, krásy, umenia alebo spoločnosti. Môžu byť napríklad módnymi návrhárkami alebo moderátorkami.
Barbora aj Barbara majú často detinské správanie, privádzajú ľudí do pomykova. Ak neľúbia, správajú sa nekompromisne - odchádzajú. Keď majú prevziať zodpovednosť, majú s tým problém.
Mali by jesť pravidelne a v strave si dopĺňať najmä vitamín C.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú biela, zelená a červená. Ochranné rastliny rasca, podbeľ a veronika, ochranné kamene achát, citrín a tigrie oko.
Barbory a Barbary, ktoré oslavujú meniny 4. decembra, sa dobre cítia iba vo vlastnom vysnívanom svete. Tieto nezávislé a šarmantné ženy rady odporujú a ťažko odpúšťajú. Zaujímajú sa o všetko, čo sa týka elegancie, krásy, umenia alebo spoločnosti. Môžu byť napríklad módnymi návrhárkami alebo moderátorkami.
Barbora aj Barbara majú často detinské správanie, privádzajú ľudí do pomykova. Ak neľúbia, správajú sa nekompromisne - odchádzajú. Keď majú prevziať zodpovednosť, majú s tým problém.
Mali by jesť pravidelne a v strave si dopĺňať najmä vitamín C.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú biela, zelená a červená. Ochranné rastliny rasca, podbeľ a veronika, ochranné kamene achát, citrín a tigrie oko.