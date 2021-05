Barbora Piešová predstavuje videoklip s názvom Priateľ

Bratislava 8. mája (TASR) – Barbora Piešová prichádza s novinkou, tretím videom s názvom Priateľ, na ktoré si musela chvíľu počkať pre pandemické opatrenia. Priateľ, ktorý jej asistuje vo videu, český hudobník a spevák Michal Šafrata a zároveň kolega zo SuperStar, sa skôr na Slovensko nedostal. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



„Michal je pre mňa jedna z najlepších osôb, akú som kedy stretla a pieseň Priateľ, ktorá je o ozajstnom priateľstve, považujem za jednu z najkrajších z môjho debutového albumu. S Michalom sme mali k sebe veľmi blízko už počas súťaže a vtedy sme si povedali, že nahráme aj spoločný duet. Je to pre mňa veľmi silná nahrávka, ktorá hovorí o tom, ako sme sa spolu spoznali. Mám ho naozaj veľmi rada, vážim si ho a čo je dôležité, nezabudli sme na seba. V každej našej konverzácii dominuje smiech a humor. Počas jedného spoločného telefonického rozhovoru po SuperStar, sme zrazu obaja držali gitary a len tak sme si hrali a znelo nám to veľmi dobre,“ objasňuje vznik piesne Barbora a dodáva: „Som zvedavá, ako sa ľudia popasujú s našou myšlienkou a nápadom v klipe, ako priateľstvo môže vyzerať, alebo naopak, ako by nemalo.“



Réžiu a kameru videoklipu nechala Barbora opäť v rukách Michala Lengharta a Viliama Drába z Emery Records. „Na nakrúcanie sme využili okolie môjho rodného kraja, kde sme točili na rôznych miestach v Prievidzi. Mali sme menšie problémy s koňmi, hlavne Michalov bol dosť splašený, báli sme sa s ním jazdiť a nechceli sme ho príliš stresovať. Vtipné boli časti klipu, keď sme skákali do bazéna, ktorý mal len 19 stupňov a my sme tam skoro zamrzli, ale na záberoch to nie je až tak vidieť,“ komentuje speváčka niektoré zábery z videa.



Šiltovka, mikina, tenisky, džíny, to je imidž poslednej víťazky SuperStar Barbory Piešovej, ktorá už má za sebou takmer rok v dravých vodách šoubiznisu a stále ostáva sama sebou. Okrem toho, že stihla vydať minulý rok svoj debutový album Som flegmatik, ale optimista a natočiť dva klipy k piesňam Dážď a Vesmír, momentálne účinkuje aj v sledovanom programe Tvoja tvár znie povedome, kde dokazuje svoje spevácke kvality.



Priateľ klip: https://www.youtube.com/watch?v=rrCMjUfpeCY