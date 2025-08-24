Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bartolomej si verí

Bartolomej si verí

Bratislava 24. augusta (TASR) - Bartolomej je novozákonné meno hebrejského pôvodu a v preklade znamená "Talmajov syn". Mužov s týmto menom stretávame u nás iba výnimočne a oslovujeme ich Barto, Berco.

Bartolomejovia majú meniny 24. augusta. Sú to muži, ktorí všetko prekonajú. Vyjadrujú sa veľmi otvorene. Sú niekedy vzťahovační a majú výraznú sebadôverou.

Ako školopovinní sú často neposední a nesústredení, rodičia majú čo robiť, aby na nich dohliadli a usmernili ich.

Bartolomejov vábia dobrodružné cesty, preto vyhľadávajú prácu napríklad v exotických krajinách. Majú aj umelecké sklony.

Ich citový život je rýchly a búrlivý. Potrebujú určitý čas, kým dozrejú.

Životaschopnosť Bartolomejov je dobrá, horšie je to s pravidelným a racionálnym stravovaním. Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Šťastné farby Bartolomeja sú žltá a medená. Ochranné rastliny nechtík a rumanček, ochranné kamene granát a jantár.
