Bartolomej si verí
Autor TASR
Bratislava 24. augusta (TASR) - Bartolomej je novozákonné meno hebrejského pôvodu a v preklade znamená "Talmajov syn". Mužov s týmto menom stretávame u nás iba výnimočne a oslovujeme ich Barto, Berco.
Bartolomejovia majú meniny 24. augusta. Sú to muži, ktorí všetko prekonajú. Vyjadrujú sa veľmi otvorene. Sú niekedy vzťahovační a majú výraznú sebadôverou.
Ako školopovinní sú často neposední a nesústredení, rodičia majú čo robiť, aby na nich dohliadli a usmernili ich.
Bartolomejov vábia dobrodružné cesty, preto vyhľadávajú prácu napríklad v exotických krajinách. Majú aj umelecké sklony.
Ich citový život je rýchly a búrlivý. Potrebujú určitý čas, kým dozrejú.
Životaschopnosť Bartolomejov je dobrá, horšie je to s pravidelným a racionálnym stravovaním. Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Šťastné farby Bartolomeja sú žltá a medená. Ochranné rastliny nechtík a rumanček, ochranné kamene granát a jantár.
