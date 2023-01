Básnik a prozaik Marián Grupač oslavuje okrúhliny, má 50 rokov

Čadca/Bratislava 15. januára (TASR) - Knižne debutoval v roku 1998 básnickou zbierkou Cudná noc v Paríži a odvtedy vydal ďalších šesť básnických zbierok a niekoľko prozaických kníh. V nedeľu 15. januára bude mať Marián Grupač, básnik, prozaik a autor odborných publikácií, 50 rokov.



"Písal som takmer vždy, asi odkedy som sa naučil v škole abecedu. Ako dieťa som si sám vyrábal svoje ´knižky´ a písal do nich príbehy, básničky. Prvotiny mi uverejnil dokonca vtedajší mládežnícky časopis Kamarát. Intenzívnejší záujem o literatúru, umenie a aj samotné autorské písanie u mňa prepukol, keď som nastúpil na gymnázium do Martina. Začal som čítať a, samozrejme, aj veľa písať. Odvtedy sa to so mnou ´ťahá´ stále a čím som starší, tým literatúru milujem intenzívnejšie a stále väčšmi som z nej očarený," uviedol pre TASR Marián Grupač.



Narodil 15. januára 1973 v Čadci. V rokoch 1987 – 1991 študoval na gymnáziu v Martine a od roku 1991 do roku 1993 na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave. Pracoval ako zdravotnícky záchranár v Nemocnici s poliklinikou v Čadci. V rokoch 1999 - 2003 bol aj externým redaktorom literárnej prílohy týždenníka Kysuce. Ako redaktor, predseda redakčnej rady či zástupca šéfredaktora pôsobil v Dotykoch, literárnom časopise pre mladú literatúru a umenie. V rokoch 2005 - 2006 bol tiež redaktorom týždenníka Žilinského samosprávneho kraja REGIÓN ŽURNÁL.



Vysokoškolské vzdelanie nadobudol na Žilinskej univerzite, kde v rokoch 2004 – 2009 študoval na Fakulte prírodných vied. Na Žilinskej univerzite absolvoval v rokoch 2012 - 2015 aj doktoranské štúdium a od apríla 2021 je vedúcim Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva.



Prvé básne a prozaické texty publikoval v Dotykoch, Literárnom týždenníku či v Slovenských pohľadoch. Knižne debutoval v roku 1998 básnickou zbierkou Cudná noc v Paríži, za ktorú dostal Cenu Ivana Kraska.



"Nikdy som nemal v písaní vzory, ktorým by som sa chcel podobať. Skôr by som to nazval inšpiráciami, a pre mňa, nedosiahnuteľnými autoritami, ktorých výpočet rokmi rástol: Baudelaire, Rimbaud, Villon, Kafka, Dostojevskij, Čechov, Henry Miller, Hrabal, neskôr Vilikovský, Mitana, Kolenič, Sloboda, Jaroš, Šikula, Stacho, Válek, potom Murakami, Cartarescu, Houellebecq a tak ďalej...," povedal pre TASR spisovateľ, ktorý pri autorskej výpovedi neuprednostňuje poéziu pred prózou a naopak.



"Uprednostňujem primárne to, čo ma osloví, čo mi je niečím blízke, ale aj to, čomu najskôr nerozumiem. Nie je pre mňa určujúce, či ide o poéziu alebo prózu. Nerozlišujem ani tzv. kvalitnú, alebo nekvalitnú či úpadkovú literatúru. V obidvoch skupinách možno nájsť klenoty, ale aj nudné texty," dodal Marián Grupač.



V roku 1999 publikoval druhú básnickú zbierku Dráždenie v daždi a o rok neskôr zbierku krátkych próz Z podkrovia Európy. Medzi jeho ďalšie poetické knihy patria zbierky Smädné čarodejstvá (2001), Noblesa (2005), Luxus (2009) a V tomto storočí sú noví blázni (2015). Vlastným nákladom, pomocou crowfoundingu, mu v roku 2021 vyšla aj zbierka básní Manifest pohŕdania.



Ako prozaik sa predstavil zbierkami poviedok či novelami ako Hriešne myšlienky (2002), Kšeft (2003), Na život a na smrť (2004), Poltvin (2012) a komorným románom Iný (2018).



Je autorom aj odborných publikácií ako Ján Stacho/Jazyk ako obraz (2013), alebo Súčasná slovenská literatúra po roku 1989 (2015). Aj v súčasnosti sa zameriava hlavne na tvorbu odborných textov. V roku 2022 mu v akademickom vydavateľstve Addleton Academic Publishers v New Yorku vyšla vedecká monografia pod názvom Bad Language in Mass Media, ktorú ako svoju habilitačnú prácu obhájil na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.