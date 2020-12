Básnik, vydavateľ a všestranný umelec Daniel Hevier má 65 rokov

Danie Hevier, foto z archívu. Foto: TASR/Peter Kollár

Bratislava 6. decembra (TASR) - Prozaik, básnik, textár, autor pre deti a mládež, prekladateľ, scenárista, dramatik, výtvarník, hudobník a inovátor vzdelávania – to všetko sú profesie, ktoré sa spájajú s menom Daniela Heviera. Jeden z najvýznamnejších slovenských spisovateľov, a tiež najvšestrannejších umelcov sa v nedeľu 6. decembra 2020 dožíva 65 rokov.Ťažiskom jeho aktivít sa stáva aj výchova mladého čitateľa.povedal Daniel Hevier pre TASR.Množstvo diel, ktoré vytvoril a vydal, sa blíži k stovke. Má na konte 14 básnických zbierok a štyri prozaické tituly pre dospelých, vyše 20 zbierok poézie pre deti, a tiež 17 prozaických knižiek pre malých čitateľov. Jeho tvorbu možno nájsť vo viacerých antológiách, je autorom esejí a odborných publikácií, ale tiež rozhlasových hier a relácií – opäť najmä pre deti a mládež. Venoval sa prekladom a rozsiahla je aj jeho textárska tvorba.Daniel Hevier sa narodil 6. decembra 1955 v Bratislave, detstvo prežil v Prievidzi, kde absolvoval aj gymnázium.spomína Hevier na obdobie detstva.Vyštudoval slovenský jazyk a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa zamestnal ako redaktor literárnej redakcie v Slovenskom rozhlase, neskôr bol na voľnej nohe.Ako básnik debutoval v roku 1974 zbierkou Motýlí kolotoč. Možnosť publikovať dostal potom, ako vyhral súťaž Literárny Kežmarok.uviedol Daniel Hevier.Nasledovali zbierky S otcom v záhrade (1976), Vták pije z koľaje (1977), Nonstop (1981), Elektrónkový klaun (1983), v roku 1984 mu vyšli knihy Pohyblivý breh a Muž hľadá more. Spomenúť možno aj tituly Psí tridsiatok (1990), Nočný predaj nádeje (1994), či najnovšie knihy Sedemnásť tisíc smiešnych sonetov (2010) a Dýchanie (2013).Od konca 70. rokov 20. storočia sa Hevier venuje tvorbe pre deti. Začínal so zbierkami poézie Vtáci v tanci (1978), Nevyplazuj jazyk na leva a Vrecká plné rýmov (obe vyšli v roku 1982), či Krajina Zázračno (1983). V roku 1984 vydal prozaické knižky pre deti Trinásť pochodujúcich čajníkov a Kam chodia na zimu zmrzlinári. Viacerých vydaní aj pokračovaní sa dočkali známe Buvirozprávky (Nám sa ešte nechce spať).Heviera k detskej literatúre nepriviedli vlastné deti, ale skôr pocit slobody v detskom svete – predovšetkým počas minulého režimu táto oblasť nebola taká strážená.doplnil Hevier.Názor, že dnešné deti čítajú menej, než v minulosti, považuje za mýtus.tvrdí Daniel Hevier.Vo svojom vydavateľstve HEVI vydal viac než 100 knižných titulov. Popri vlastnej tvorbe sa Hevier venuje aj prekladom (v roku 1989 napríklad preložil Básne pred skokom z 8. poschodia Charlesa Bukowského), deťom preložil z češtiny obľúbeného Macha a Šebestovú z dielne Miloša Macourka.Popri rozhlasových a televíznych scenároch vytvoril tiež slovenské texty do muzikálu Evanjelium o Márii. V roku 2016 na doskách Divadla Andreja Bagara v Nitre mal premiéru muzikál Povolanie pápež, ku ktorému napísal libreto. Rozsiahla je textová tvorba Daniela Heviera pre Pavla Haberu a skupinu Team, ale aj množstvo ďalších interpretov.povedal Hevier o šírke svojich aktivít.Daniel Hevier je držiteľom mnohých ocenení, okrem iného ceny Trojruža za celoživotné dielo pre deti (1994), v roku 2010 získal Hlavnú cena Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska za román Kniha, ktorá sa stane. V roku 2012 mu udelili Cenu ministra kultúry SR za básnickú zbierku Vianočná pošta a tiež za výrazné podnety a aktivity v oblasti rozvoja čítania detí a mládeže. V roku 2017 dostal Krištáľové krídlo v kategórii publicistika a literatúra za knihu Tajné dejiny bielej kaligrafie.Záber svojich aktivít komentoval Daniel Hevier s príznačnou skromnosťou a vtipom: