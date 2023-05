Beáta Dubasová predstavila vinylovú kompiláciu Vráť mi tie hviezdy

Bratislava 24. mája (TASR) – Vráť mi tie hviezdy (XII najväčších hitov) je názov prvej vinylovej kompilácie, k životnému jubileu poprednej slovenskej speváčky Beáty Dubasovej (1963) ju pripravilo vydavateľstvo Opus. Do života ju v stredu večer (24. 5.) v bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei uviedla trojica - zostavovateľ platne Juraj Čurný, publicistka Marika Eisler Studeničová a textár Ľuboš Zeman.



Kompilácia ponúka tucet piesní, sú nimi Vráť mi tie hviezdy, Dievča z reklamy, Šumienky z Polomu, Ten príbeh je preč, O jedno sa bojím, Muzikantské byty, Sme také, aké sme, Prvý a posledný, Svet na nočný prúd, Za dverami mojej izby, Účesy, Pierko pravdy.



"Mňa hlavne teší, že je to vinyl a že to znova ide do módy. Ja som šťastná, že tá platňa vychádza, dúfam, že fanúšikovia to ocenia. Toto je niečo, prídeš domov, urobíš si kávu alebo čaj, dáš si vínko, pustíš si platňu a máš krásny romantický večer," hovorí pre TASR Beáta Dubasová.



Prvou na kompilácii je známy hit Vráť mi tie hviezdy. "Tá pesnička je zázračná, netvorila sa ľahko, bolo to v spolupráci s mojím kolegom Robom Grigorovom a každý vie, ako je ťažké s ním spolupracovať. Ale podarilo sa mi získať tú pesničku, text napísal Juraj Žák, pre mňa vtedy neznámy chlapec, jeho kamarát, bola druhým singlom na Modrom albume a bola bez klipu dlhé roky, začali si ju vyberať dievčatá na spevácke súťaže, ktoré tu vždy boli. Tá pesnička sa sama prebila hore a teraz je, dá sa to povedať, taký môj staronový najväčší hit. Všetci to poznajú aj tým, že to Kristína prespievala v roku 2008 a dostalo sa to aj najmladšej generácii. Krásna pesnička, aranžoval ju Vašo Patejdl," dodala speváčka.