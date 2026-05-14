< sekcia Magazín
Beáta Dubasová prichádza s novou piesňou Si pre mňa
Pesnička vznikla v spolupráci s textárom Mirom Jurikom.
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Speváčka Beáta Dubasová vydáva v deň svojich narodenín, narodila sa 14. mája 1963, úplne novú skladbu s názvom Si pre mňa. Pesnička vznikla v spolupráci s textárom Mirom Jurikom, ktorý sa speváčke ozval po mnohých rokoch s pocitom, že text by ju určite oslovil. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
„Text sa mi páčil a keď sme spolu premýšľali, komu by sme to dali zhudobniť, navrhla som nášho spoločného priateľa Mariána Brezániho. Tiež patril k mojim dávnym spolupracovníkom (pieseň Ten príbeh je preč či Viac než soľ ) a napísal mi aj zopár textov. V prípade tejto piesne mojou jedinou podmienkou bolo, aby nebola pomalá,“ uviedla Beáta k vzniku skladby.
Začiatkom februára jej prišla od Mariána svieža demonahrávka, ale o pár dní, 11. februára, nás Marián Brezáni náhle a nečakane opustil. „Keďže všetko vlastne bolo pripravené, pesničku sme nahrali v štúdiu Musae Polymnia u šikovného hudobníka Petra Šímu, ktorý to zaranžoval aj nahral,“ dodala speváčka.
Lyric video ku skladbe opäť vytvoril Roman Klištinec, speváčkin skalný fanúšik žijúci vo Veľkej Británii. Je to príbeh fiktívneho dlhoročného vzťahu, ktorý v tejto dobe možno vyznieva až archaicky, ale stále ešte existuje.
„Môžem ho prirovnať aj k môjmu vzťahu s manželom, ktorý sa začal ešte v roku 1987 a tohto roku oslávime 35 rokov od našej svadby. Život či osud nám prináša do cesty rôzne znamenia aj nemilé prekvapenia, ale som rada, že sa nám všetkým spoločne podarilo túto Mariánovu pieseň pre vás pripraviť ako poslednú spomienku na neho,“ odkazuje svojim fanúšikom Beáta.
„Text sa mi páčil a keď sme spolu premýšľali, komu by sme to dali zhudobniť, navrhla som nášho spoločného priateľa Mariána Brezániho. Tiež patril k mojim dávnym spolupracovníkom (pieseň Ten príbeh je preč či Viac než soľ ) a napísal mi aj zopár textov. V prípade tejto piesne mojou jedinou podmienkou bolo, aby nebola pomalá,“ uviedla Beáta k vzniku skladby.
Začiatkom februára jej prišla od Mariána svieža demonahrávka, ale o pár dní, 11. februára, nás Marián Brezáni náhle a nečakane opustil. „Keďže všetko vlastne bolo pripravené, pesničku sme nahrali v štúdiu Musae Polymnia u šikovného hudobníka Petra Šímu, ktorý to zaranžoval aj nahral,“ dodala speváčka.
Lyric video ku skladbe opäť vytvoril Roman Klištinec, speváčkin skalný fanúšik žijúci vo Veľkej Británii. Je to príbeh fiktívneho dlhoročného vzťahu, ktorý v tejto dobe možno vyznieva až archaicky, ale stále ešte existuje.
„Môžem ho prirovnať aj k môjmu vzťahu s manželom, ktorý sa začal ešte v roku 1987 a tohto roku oslávime 35 rokov od našej svadby. Život či osud nám prináša do cesty rôzne znamenia aj nemilé prekvapenia, ale som rada, že sa nám všetkým spoločne podarilo túto Mariánovu pieseň pre vás pripraviť ako poslednú spomienku na neho,“ odkazuje svojim fanúšikom Beáta.