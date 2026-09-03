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Belo je pôžitkár
Belovia, ktorí oslavujú meniny 3. septembra, majú pozoruhodne rýchle reakcie.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra(TASR) - Mužské meno Belo je odvodené z mena Vojtech, ktoré má slovanský pôvod a v preklade znamená "tešiteľ vojska". Na Slovensku sa s nositeľmi tohto mena často nestretávame.
Belovia, ktorí oslavujú meniny 3. septembra, majú pozoruhodne rýchle reakcie. Nohami stoja na zemi, hlavu však majú stále v oblakoch. Uprednostňujú povolania, ktoré im umožňujú vidieť hneď výsledky svojho úsilia.
Vyhľadávajú príjemnú spoločnosť, kde sa usilujú zapôsobiť na ženské pokolenie. Radi sa oddávajú pôžitkárskemu spôsobu života a majú dosť sebecký pohľad na svet a vlastnícke správanie. Túžia byť pochopení. Nevedia žiť sami, preto si zavčasu vytvoria rodinné zázemie.
Zdravie mávajú väčšinou znamenité. Tešia sa veľkej vitalite, občasné problémy však môžu mať so žalúdkom.
Ovplyvňuje ich planéta Saturn. Ich šťastné farby sú hnedá, čierna a zelená. Ochranné rastliny kostihoj, štiav, ochranné kamene achát, zafír a opál.
Belovia, ktorí oslavujú meniny 3. septembra, majú pozoruhodne rýchle reakcie. Nohami stoja na zemi, hlavu však majú stále v oblakoch. Uprednostňujú povolania, ktoré im umožňujú vidieť hneď výsledky svojho úsilia.
Vyhľadávajú príjemnú spoločnosť, kde sa usilujú zapôsobiť na ženské pokolenie. Radi sa oddávajú pôžitkárskemu spôsobu života a majú dosť sebecký pohľad na svet a vlastnícke správanie. Túžia byť pochopení. Nevedia žiť sami, preto si zavčasu vytvoria rodinné zázemie.
Zdravie mávajú väčšinou znamenité. Tešia sa veľkej vitalite, občasné problémy však môžu mať so žalúdkom.
Ovplyvňuje ich planéta Saturn. Ich šťastné farby sú hnedá, čierna a zelená. Ochranné rastliny kostihoj, štiav, ochranné kamene achát, zafír a opál.