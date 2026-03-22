Nedela 22. marec 2026Meniny má Beňadik
Beňadik je kreatívny

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Mužské meno Beňadik má latinský pôvod a význam mena je "požehnaný". Nositelia tohto na Slovensku málo zaužívaného mena majú meniny 22. marca.

Beňadikovia majú nepokojnú povahu, ktorá sa spája s ich veľkou emotívnosťou. Sú aj kreatívni a výrazne vnímaví. Ich schopnosť predvídať im robí dobrú službu.

Beňadikovia sú nezávislí už ako malí chlapci, odmietajú prejavy privlastňovania a nadmernej starostlivosti zo strany rodičov. Majú v podstate pevné zdravie, ale v dospelosti by sa mali vyhýbať intelektuálnej preťaženosti. Naopak, dobre odolávajú telesnej únave. Prospeje im pohyb v prírode, aj viac tekutín a zeleniny.

Ovplyvňuje ich planéta Saturn.

Šťastné farby Beňadikov sú čokoládovo hnedá a zelená. Ochranné rastliny kostihoj, kokorík (Polygonatum), kamene zafír, achát.
