< sekcia Magazín
Beňadik je kreatívny
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. marca (TASR) - Mužské meno Beňadik má latinský pôvod a význam mena je "požehnaný". Nositelia tohto na Slovensku málo zaužívaného mena majú meniny 22. marca.
Beňadikovia majú nepokojnú povahu, ktorá sa spája s ich veľkou emotívnosťou. Sú aj kreatívni a výrazne vnímaví. Ich schopnosť predvídať im robí dobrú službu.
Beňadikovia sú nezávislí už ako malí chlapci, odmietajú prejavy privlastňovania a nadmernej starostlivosti zo strany rodičov. Majú v podstate pevné zdravie, ale v dospelosti by sa mali vyhýbať intelektuálnej preťaženosti. Naopak, dobre odolávajú telesnej únave. Prospeje im pohyb v prírode, aj viac tekutín a zeleniny.
Ovplyvňuje ich planéta Saturn.
Šťastné farby Beňadikov sú čokoládovo hnedá a zelená. Ochranné rastliny kostihoj, kokorík (Polygonatum), kamene zafír, achát.
