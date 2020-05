Benedikt XVI. v knihe kritizuje antikresťanské tendencie vo svete

Mníchov 4. mája (TASR) - Nová rozsiahla knižná biografia emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorá vyšla v pondelok, sa usiluje ukázať jeho sily a ľudskosť, avšak jeho komentáre o sexualite a pretrvávajúcom konflikte s liberálnymi katolíckymi teológmi pravdepodobne vyvolajú ďalšie kontroverzné reakcie.



Posledné kapitoly najnovšej knihy o Benediktovi XVI., ktorý odstúpil z pápežského stolca pred siedmimi rokmi a pôsobí ako "tieňový pápež", sú podľa tlačovej agentúry DPA najprovokatívnejšie. Moderná spoločnosť je v procese "formulovania protikresťanského učenia", myslí si emeritný pápež, vlastným menom Joseph Ratzinger.



Benedikt XVI. v knihe od vatikánskeho experta Petra Seewalda odkrýva svoj striktný odpor k moderným trendom sexuality, interrupciám a výskumu ľudskej genetiky. "Pred sto rokmi by diskusiu o homosexuálnych sobášoch každý pokladal za absurdnú. Dnes je ten, kto je proti tomu, spoločensky exkomunikovaný," uviedol.



"To isté sa týka interrupcií a vytvárania ľudských bytostí v laboratóriu," dodal 93-ročný emeritný pápež, ktorý sa podľa vlastných slov obáva "duchovnej sily Antikrista".



Ratzinger v rozhovore so Seewaldom tiež prezradil, že bol kedysi zamilovaný do ženy.



Seewald na vyše 1000 stranách vyzdvihuje Ratzingera ako pápeža, ktorý sa usiloval otvoriť katolícku cirkev v čase, keď čelila sexuálnym škandálom - na rozdiel od mnohých kritikov, ktorí jeho počínanie považovali za pokus tieto problémy tajiť.



Autor zároveň odmieta všeobecne prijímanú tézu, že budúci pápež prešiel z progresívnej línie na spiatočnícku v reakcii na študentskú revoltu v roku 1968.