< sekcia Magazín
Benjamín je nepokojný
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Mužské meno Benjamín je starozákonné, má hebrejský pôvod a jeho význam je "milovaný syn". Nositeľov tohto na slovenskom území zriedkavého mena oslovujeme Ben, Benjamínko, Bendži.
Benjamínovia, ktorí oslavujú meniny 31. marca, sú nepokojní ako šťuka, ich totemový živočích.
Benjamínovia sú prevažne ovplyvniteľní, nepredvídateľní, nevýrazní a dosť precitlivení. Často sú so svojimi názormi v opozícii.
Majú aktívne aj menej aktívne obdobia. Ak Benjamínom nesedí práca, odráža sa to negatívne na ich psychike. Potrebujú veľa odpočívať.
Ovplyvňuje ich planéta Mars. Šťastné farby Benjamína sú zelená a červená. Ochranné rastliny púpava, rozmarín a divá čerešňa, ochranné kamene perla a rubín.
