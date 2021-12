Benny Anderson zo skupiny ABBA oslavuje 75. narodeniny

Na archívnej snímke z roku 1977 sú členovia švédskej skupiny ABBA zľava Bjorn Ulvaeus, Agnetha (známa ako Anna) Faltskogová, Annifrid (známa ako Frida) Lyngstadová a Benny Anderson. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke Benny Andersson. Foto: TASR/AP

Bratislava 15. decembra (TASR) - Benny Anderson, hráč na klávesových nástrojoch, skladateľ a spevák slávnej švédskej skupiny ABBA, slávi vo štvrtok 16. decembra svoje 75. narodeniny. Legendárna štvorica v tomto čase prežíva svoj návrat na hudobnú scénu.Benny Anderson sa narodil 16. decembra 1946 v Štokholme, do matriky ho zapísali pod menom Göran Bror Benny Anderson.Detstvo prežil na periférii Štokholmu, o školu neprejavoval veľký záujem. Hudbu mal však v krvi, jeho otec aj starý otec boli uznávanými muzikantmi. Benny už v šiestich rokoch vedel zahrať švédske ľudovky na akordeóne, v desiatich hral na klavíri. Prvé vystúpenia absolvoval ako harmonikár so speváčkou Christinou Gronvall, bola to jeho prvá veľká láska a Benny mal s ňou dve deti. Boli to Beatles a Jon Lennon, ktorých si zamiloval a sníval o kariére profesionálneho muzikanta.Jeho prvou bola amatérska skupina Elverkerts Spelmanslag, v roku 1964 prišiel do skupiny The Hep Stars, ktorej sa stal lídrom. Začínali s prevzatými piesňami, postupne však pridávali aj vlastné skladby, ktoré zložil Benny. Hitmi z tej doby boli piesne Sunny Girl, Wedding či Consolation. Mali úspech a mnohí ich pasovali za švédskych Beatles.V roku 1969 Benny od Hep Stars odišiel, v tom roku sa stretol v rozhlasovej šou prvýkrát so speváčkou Anni-Frid Lyngstad. Nápad vytvoriť skupinu z dvoch párov zamilovaných ľudí vymyslel producent Stig Anderson. Benny bol zasnúbený s Fridou, Bjorn Ulvaeus s Agnethou Fältskog. Spolu nahrali album Lycka, kde im dievčatá naspievali sprievodné vokály.Začali vystupovať spoločne, prvý koncert pod názvom Björn, Benny, Agnetha & Frida mali v reštaurácii v Göteborgu, pod týmto názvom nahrali aj prvý hit People Need Love z júna 1972. Názov ABBA použili prvýkrát vo februári 1973 a narodil sa jednoducho, skratkou prvých písmen krstných mien Aneta, Björn, Benny, Anni-Frid. V januári 1973 nahrali skladbu Ring, Ring pre Veľkú cenu Eurovízie, v domácej súťaži skočili však až tretí a na Eurosong cestovala speváčka Lena Andersonová. Rok nato však už zažiarili, na 19. ročníku 6. apríla 1974 v anglickom Brightone suverénne zvíťazili s piesňou Waterloo. Televízny prenos sledovalo 500 miliónov divákov.Waterloo bol aj názov ich druhého albumu, ten prvý vyšiel pod názvom Ring Ring. Až do svojho rozchodu patrila ABBA k špičke svetovej populárnej hudby. Slávna éra švédskej štvorice skončila na začiatku roka 1983. Posledným bolo ich vystúpenie 11. decembra 1982 v televíznej zábavnej show stanice BBC The Late, Late Breakfast Show.V roku 1983 síce ukončili spoločné účinkovanie, ale oficiálne sa vlastne nerozišli. V anglickom albumovom rebríčku bodovalo celkom 14 albumov tejto štvorice, z nich deväť sa dostalo na prvé miesto. Singlová produkcia je podobná, celkom 26 piesní sa dostalo do anglickej hitparády, z nich deväť dosiahlo až na prvú pozíciu. Najúspešnejšou z nich bola Dancing Queen v auguste 1976.Veľkým návratom legendy bol muzikál Mamma Mia! s londýnskou premiérou 6. apríla 1999. Dátum premiéry nebol vôbec vybraný náhodne, uskutočnila sa presne na 25. výročie ich víťazstva v Eurovízii. Muzikál dostal aj filmovú podobu, slávnostnú premiéru mal 30. júna 2008 v Londýne. V marci 2010 uviedli skupinu do Rock and rollovej siene slávy.V roku 2001 založil Anderson vlastný Benny Anderssons Orkester. Vydali spolu desať albumov, najnovší Bästa latarna vyšiel v júni 2019.V novembri 2021 prišla skupina ABBA s novým albumom Voyage - vyšiel po štyridsiatich rokoch od ôsmeho štúdiového albumu kapely The Visitors z novembra 1981.Aktuálny album Voyage sa vo Švédsku, v Austrálii a v Anglicku dostal na prvé miesto, v Kanade a Spojených štátoch bol na druhej pozícii. Prvým singlom z albumu je skladba I Still Have Faith in You.Pod názvom Voyage pripravuje ABBA aj koncertné turné, ktoré sa začína 27. mája 2022. Na koncertoch sa jej členovia predstavia ako virtuálni avatari, nazývaní ABBAtars. Koncerty sa uskutočnia v Queen Elizabeth Olympic Park v Londýne, ktoré dostalo názov ABBA Aréna.