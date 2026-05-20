< sekcia Magazín
Bernard je expanzívny
Bernardovia si vyžadujú hlavne porozumenie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 19. mája (TASR) - Mužské meno Bernard má nemecký pôvod a význam mena je "silný medveď". Nositeľov tohto na Slovensku málo rozšíreného mena oslovujeme Berny, Beny. Meniny oslavujú 20. mája.
Bernard má drsnú povahu. Jeho totemový vták je kukučka, ktorá je symbolom rozpínavosti, príznačnej pre mužov s týmto menom.
Sú z nich prevažne manažéri, ktorí myslia len na to, ako pevnou rukou viesť ľudí okolo seba a ako dosiahnuť úspech. Ťažko sa dajú ovplyvniť, ustúpia len presvedčivým argumentom. Nechcú byť miláčikmi rodiny. Bernardovia si vyžadujú hlavne porozumenie. Sú veľmi životaschopní. Niekedy to zneužívajú a tak trochu zanedbávajú svoje zdravie.
Ovplyvňuje ich planéta Mars. Šťastné farby Bernardov sú červená a fialová. Ochranné rastliny púpava, chmeľ, ochranné kamene diamant a ametyst.
Bernard má drsnú povahu. Jeho totemový vták je kukučka, ktorá je symbolom rozpínavosti, príznačnej pre mužov s týmto menom.
Sú z nich prevažne manažéri, ktorí myslia len na to, ako pevnou rukou viesť ľudí okolo seba a ako dosiahnuť úspech. Ťažko sa dajú ovplyvniť, ustúpia len presvedčivým argumentom. Nechcú byť miláčikmi rodiny. Bernardovia si vyžadujú hlavne porozumenie. Sú veľmi životaschopní. Niekedy to zneužívajú a tak trochu zanedbávajú svoje zdravie.
Ovplyvňuje ich planéta Mars. Šťastné farby Bernardov sú červená a fialová. Ochranné rastliny púpava, chmeľ, ochranné kamene diamant a ametyst.